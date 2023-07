Estamos en vísperas de una cita transcendental con las urnas. Quizá las elecciones más determinantes de las últimas décadas, en las que las izquierdas quieren reeditar un gobierno de coalición, el primero de nuestra historia reciente, ante el ataque de unas derechas que presentan una enmienda a la totalidad a lo que han sido los avances económicos, sociales, legales y culturales de la legislatura que ahora concluye.

Es evidente que el balance de lo que ha sido la coalición de las izquierdas tiene sus luces y sus sombras, pero me encuentro entre quienes piensan que son sustancialmente más las primeras que las segundas. También creo que se puede afirmar sin temor a errar que las amenazas de las derechas de desandar todo lo avanzado en estos años son muy verosímiles.

Es por ello que anoto algunas reflexiones en torno a la izquierda política de los últimos cincuenta años. Las sintetizo en una decena de apuntes que me permitirán una conclusión final que, creo, se desprende de estos.

1

Los grandes, los inmensos avances en el terreno de las libertades individuales y en el de los derechos y los cambios sociales que se han producido en el mundo durante los siglos XIX, XX y XXI han sido obra inequívoca de aquellos hombres y mujeres que se han negado a aceptar la injusticia como algo incuestionable, casi como algo inherente a la naturaleza de las cosas; que se han enfrentado a los poderosos, que se han rebelado contra los dogmas y que han combatido contra las grandes supersticiones desde que los pensadores de la Ilustración abrieron las puertas a la razón, al pensamiento libre, a la libertad del individuo.

2

Una primera anotación necesaria es que hablar de la izquierda política en singular constituye un error importante. Quizá “la izquierda”, así en singular, como categoría política, solo es funcional para la derecha. La sutileza no ha sido nunca una virtud del bloque conservador, que siempre ha unificado a cualquier antagonista, ya fuese moderado o radical, con una etiqueta simple: anarquista, marxista, comunista, rojo, etc. Recordemos, por poner un ejemplo señero, que no eran pocos los reaccionarios de su tiempo que consideraban que el Papa Juan XXIII era, lisa y llanamente, un comunista más.

3

Los conservadores de todo pelaje, hablando en términos genéricos, comparten con gran nivel de consenso una posición en el mundo, un universo común: sitúan sus intereses más tangibles en primera instancia, y sus costumbres y valores a renglón seguido. Por eso hablan de “la izquierda” como un actor político antagónico a ellos, en la medida que entienden que cuestiona esa prelación. Esos dos grandes bloques izquierda-derecha, como ya señalara Norberto Bobbio, han monopolizado las respuestas que se han dado a los binomios igualdad-desigualdad y libertad-autoritarismo; binomios que han vertebrado las propuestas ideológicas y partidarias desde los años siguientes a la Revolución francesa.

4

No obstante, debemos aceptar que las respuestas a esas dos parejas de conceptos que se decantan por la igualdad y por la libertad también son -y han sido, históricamente- plurales, hasta el punto de que no es exagerado afirmar que “la izquierda” es y ha sido heterogénea desde siempre. Las izquierdas, empíricamente, se han hecho presentes en su pluralidad, en su vehemente pluralidad, en su contradictoria pluralidad, incluso en su antagónica pluralidad. Digámoslo claro, una característica indeleble de las izquierdas es su tozudo empeño en pelear entre ellas hasta la extenuación, en fragmentarse de manera obsesiva incluso. En ocasiones, hasta actuar como parteras de la victoria de aquellos a los que combaten.

5

Es verdad que tampoco las derechas son un todo absolutamente compacto, precisamente; también presentan sus diferencias en la medida en que se decantan por el dúo desigualdad-autoritarismo con mayor o menor radicalidad. Sin embargo, las derechas tienden de manera natural a sumar esfuerzos sin remilgos, mejor cuanto más fuerza y poder les permitan acumular.

6

Por lo que hace a los errores más reiterados de las izquierdas puede decirse que, en el tiempo largo y en el corto, más allá de una concordancia genérica, más declarativa que efectiva, a la hora de intentar contrapesar los poderes de la derecha, las izquierdas han tendido a enrocarse, a poner el acento más en aquello que las divide que en lo que las podría, las debería, unir. Históricamente, las izquierdas funcionan bien a la contra y mal cuando han de hacerlo a favor; es decir que coinciden con facilidad en lo que no quieren, pero les resulta dificilísimo ponerse de acuerdo en lo que quieren.

7

A ello debemos añadir que -con sorprendente dificultad para la comprensión del mundo en el que vivimos, que ha experimentado unos cambios gigantescos inimaginables hace un par de décadas- desde esas mismas izquierdas se siguen proponiendo formas de respuesta a los problemas del presente que son demasiado parecidas a las que se dieron en el pasado (muchas con nulo éxito) y, además, se proponen en clave nacional/estatal, de cada país, cuando todos los grandes retos, desde el calentamiento global al drama migratorio, desde las guerras comerciales al gigantesco desafío tecnológico o la nueva Guerra Fría, son amenazas globales que no distinguen ni fronteras ni banderas.

8

Las izquierdas fracasan cuando no saben secuenciar los programas mínimos y los máximos; cuando anteponen los intereses partidarios a los de los electores a quienes se representa. Se fracasa sin paliativos cuando se devalúan las instituciones, se mina la confianza entre representantes y representados y cuando no se es capaz de explicar que solo el Estado es capaz de limar las grandes desigualdades del sistema mediante su capacidad redistributiva, algo que conviene a todos los que no quieran vivir en una selva, ahora en su formato digital.

9

La noble pasión por la igualdad, distintivo histórico de las izquierdas de todo tiempo, es incompatible con la existencia de un planeta de incluidos protegidos por fosos y muros electrificados, en los que se detenga a cualquier precio a los excluidos exógenos que pretendan entrar en la fortaleza. La magnitud de las grandes injusticias y los grandes desafíos que enfrenta nuestra sociedad exigen, por pura supervivencia, levantar los ojos hacia la raya del horizonte, olvidando los ombligos y los miedos de cada uno. Un impulso ético potente es necesario, pero no solo; también el realismo más crudo podría actuar como propulsor.

10

Al final, muchas décadas después, sigue vigente la gran consigna de la Francia revolucionaria de finales del siglo XVIII, ahora con carácter planetario. Se ha avanzado mucho, política y socialmente desde entonces, y casi todo se le debe a quienes no se conformaron, a quienes se rebelaron ante las injusticias. Pero la vida sigue y hay que continuar peleando. En el bien entendido, eso sí, que no será suficiente con enarbolar hermosos estandartes ni gritar consignas radicales con voz tronante, sino que será imprescindible no confundir el voluntarismo militante con la verdadera y necesaria transformación social.

Una conclusión obvia, entre otras posibles, -referida a la coyuntura en la que nos movemos, a las puertas del 23J, con tanto como hay en juego ese día-, es que las muy diversas gentes de las distintas izquierdas debieran considerar que ante el desafío mayúsculo que enfrentamos sería deseable buscar y potenciar las coincidencias y no insistir ad nauseam en las discrepancias y las descalificaciones de los otros miembros de la familia progresista.

En caso de derrota, esa misma variopinta ciudadanía de izquierdas debiera saber que habrá que configurar organismos unitarios para defender los avances de todo tipo que las derechas pretenden derogar, disolver o eliminar. De ahí una propuesta: sería mucho más práctico que esas personas actuaran el 23J de la forma más unitaria posible, es decir concentrando el voto en las alternativas con capacidad efectiva de impedir que las derechas puedan demoler tanto como anuncian que harán en caso de victoria. Claro y en castellano: “mejor juntarse para votar por las izquierdas, y mantener el gobierno, que juntarse después para hacer oposición”.