Dissabte passat, prop de la mitjanit, en va parar la policia local d’una població de l’Horta perquè m’havia passat un semàfor en roig. Cert, tot i que per uns segons, just quan va canviar l’indicatiu dels vianants de verd a roig. Mal fet, igualment. L’agent no va ser amable, i sense baixar del cotxe-patrulla em va perdonar la vida... i la sanció. Quan li demanava excuses i propòsit d’esmena, vaig observar que entre les múltiples polseres que adornaven el seu canell n’hi havia una d’un dels dos partits que juguen a ser tercer o quart en les eleccions vinents, d’un sol color de l’arc de Sant Martí. Sense perdre l’educació li va dir que no era correcte per un funcionari, i més si forma part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Molest, però descobert, en va donar l’ordre de circular, sense oportunitat de comentar-li la infracció que ell també estava cometent.

L’incident ve al cas no per estar en contra del carrusel de polseretes de tota mena i condició que ocupen les dues mans d’alguns, més bé per traure llum sobre la neutralitat ciutadana que ha d’existir entre els treballadors públics. S’imaginen una metge d’urgències amb una cinta negra al canell plena de calaveres? O un bomber amb una groga amb el lema ‘visca el foc!’? Ja sé que molts policies són simpatitzants, i alguna cosa més, de partits que basen el seu discurs en la por a la inseguretat -el negoci és el negoci-, però per un mínim de decòrum haurien d’abstenir-se els més fans. Sobretot quan l’agent del qual parle forma part de la plantilla d’una corporació municipal amb majoria absoluta progressista. I una de dos, o l’alcalde fa temps que no passa per la comissaria o el cap de la policia local li enganya. Tinc un absolut respecte per tots els treballadors públics, però d’un temps ençà, en fa la impressió que els agents més joves tenen una carència partidista no vista fins ara, i això, a més d’una feina no vista en el procés de selecció de les diferents escoles policies, ha de preocupar als nostres ajuntaments com la primera institució que defensa els valors de pluralitat democràtica. I, per cert, esperen sempre al verd, com diu la Direcció General de Trànsit és qüestió d’esperança.