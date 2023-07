Si este país fuera normal, a las exequias de Pedro J. de la Peña (Reinosa, 1944 – Valencia, 2023) habría asistido una cantidad considerable de escritores, de personas de la cultura, de periodistas e incluso de políticos. Sin embargo, ni los tiempos ni las prioridades de nuestra sociedad se asemejan a las de aquellas multitudes que despidieron a Blasco Ibáñez en Valencia, o a Carlos Arniches en Madrid. Por fortuna, al funeral de Pedro acudieron numerosos familiares y amigos, y una representación de quienes lo recordábamos y mantuvimos, en determinados periodos de la vida, una estrecha relación con él.

Pedro fue uno de los primeros escritores valencianos que, sin irse nunca de su ciudad, consiguió cabalgar por donde se dirimen las eternidades literarias: su novela Los años del fuego (Premio Ateneo de Santander), publicada en 1989 por Plaza & Janés, fue una de esas catapultas a una fugaz gloria. Cuando le preguntaron a qué aspiraba tras un galardón de prestigio y ver su libro en una de las editoriales más poderosas de España, contestó: «Jugar la UEFA», es decir, asomarse al mercado internacional. Si esto no llegó a suceder, no sería por falta de conocidos en el mundo entero, gracias a sus viajes, a sus contactos, a la posibilidad de establecer vínculos desde la cordialidad y sin alterarse nunca, por más tensa que se presentara la experiencia.

Tal vez Pedro siguió en lo vital los pasos de Blasco en los términos en que lo bautizó Emilio Gascó Contell: aventurero y novelista; no tanto agitador… Su libro Las dichosas selvas, sobre su viaje al Amazonas; o su querencia por las Filipinas, donde vivió, como contaba bromeando, una inundación al llegar, un golpe de Estado mientras residía, y un tifón al irse, nos tornan esa imagen de trotamundos de Pedro, tan lejana de la estampa de profesor universitario apegado a la rutina de sus clases (a las cuales no fallaba nunca, doy fe). Apuesto, bon vivant, risueño y sabedor de su don de gentes, me dijo una vez: «Antaño me parecía a Antinoo, pero cada vez me parezco más a Adriano…»

Pedro estuvo cerca del poder político, y hubiera sido un excelente gestor, habida cuenta de lo abierto de su talante. Que no recayera en él ningún cargo, ni siquiera consultivo, fue una anomalía; y sin duda tendrá su explicación en miserias en las que no voy a detenerme… No obstante, como poeta, novelista, ensayista, articulista o crítico literario, Pedro fue un autor importantísimo en la literatura valenciana en castellano de la segunda mitad del siglo XX, esa literatura, por desgracia, poco o nada considerada justamente en Valencia, con independencia de su calidad y proyección.

Hoy, y siempre, es buen momento para releer a Pedro J. de la Peña, y recordarlo; también para seguir adquiriendo la sabiduría que nos legó en sus versos, como aquel íntimo carpe diem en uno de sus poemas más bellos, y ahora ya también dolorosos: «Sepamos que estos días, estas noches felices / son un engaño breve». Nada más.