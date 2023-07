Mala gente que camina

Miro la fotografía en este periódico. Dos grupos de personas. Uno de los dos aparece detrás de una pancarta. El otro, sin pancarta, un poco apartado. En la pancarta hay escrito un texto muy breve: «Les Corts contra la violència masclista». Otra mujer asesinada. En Antella. Lo de siempre: la mujer quería tener su propia vida. Ya van cuatro mujeres que querían tener su propia vida y han sido asesinadas en apenas unos días. Los asesinos lo tenían claro: o de ellos o de nadie. Matan en nombre de una propiedad que les viene de lejos. Cuando el golpe de Estado de 1936, Queipo de Llano justificaba así las violaciones de las mujeres republicanas: «Por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones». La cultura con la que el franquismo ató a la pata de la cama la vida de las mujeres. Parir hijos y cuidarlos. Hacer feliz al marido. No llevarle nunca la contraria. Cada orgasmo, un pecado silencioso que el cura absolvía con un padrenuestro y algún avemaría. No saber que tenían un cuerpo sólo para ellas, que no era esclavo de ningún otro cuerpo, que ese cuerpo no tenía otra dueña que ella misma. El macho, en su salsa. Todo suyo. La mujer. La casa. Los orgasmos a grito pelado. Sólo los suyos y los gritos hasta que reventaran las paredes. Los hijos no. Los hijos eran cosa de ellas. Si alguno salía maricón habría que llevarlo al médico. O más rápido: cuatro hostias y arreando que es gerundio. ¿La chica, lesbiana?: qué coño es eso. Todo viene de lejos. Asesinar mujeres no es un crimen: sólo una riña familiar que al tipo se le fue de las manos. Sólo es eso, dicen los de Vox: esos bestias. En Antella el asesino degolló a la mujer y lo hizo delante de su hijo de 12 años. El asesino se suicidó después del crimen. ¿Por qué no se matan los asesinos antes de matar a las mujeres? Claro: son ellos quienes deciden lo que ha de ir antes o después. Como siempre ha sido. ¿Quién manda en esta casa, eh, quién manda? A ver si te enteras.

Los dos grupos están a las puertas de las Corts Valencianes. El que está sin pancarta es el de Vox. Se pasan la vida hablando de la vida cuando hablan del aborto. Y se callan cuando una mujer la pierde porque el marido, o quien vive o ha vivido con ella, la siega de un tiro, o de un navajazo, o a golpes como si fuera la cabeza de la mujer una mata de esparto. Veo en esa fotografía a la presidenta de las Corts: tanta misa, tanto amor al prójimo, tanta familia unida en el amor de Dios... Y un asesino mata a la mujer con la que vive o ha vivido y se callan Llanos Massó y su tropa ultracatólica con un cinismo que pone los pelos de punta. También se quedó mudo total Carlos Mazón, el nuevo presidente de la Generalitat, cuando en la sesión de investidura la portavoz ultra, Ana Vega, volvió a negar los crímenes machistas. Todo normal. Al fin y al cabo se trata de repartirse los papeles en la película que empezaron a rodar el pasado 28 de mayo. Unos gritan, los otros acatan el grito con su silencio. Es el pacto. En algunos cines ya están proyectando esa película y hay secuencias que dan miedo, como si de repente hubiéramos regresado al túnel de los tiempos oscuros. Pero no todo es miedo. Siempre hay un hueco por donde se cuelan los versos de Emily Dickinson: «Cuando tuve esperanza, tuve miedo / como tuve esperanza, me atreví». Atreverse al grito. Serrar la pata de la cama. Rebelarse contra esa cantinela machista que viene de tan lejos. Desmontar las mentiras con las que adormecen cínicamente a la propia democracia. El asesino era policía y español, no uno de esos inmigrantes pobres a quienes culpan de todos los males la derecha y la extrema derecha. Nadie puede apropiarse de lo común, como si lo común fuera un botín de guerra. Por eso PP y Vox, en su gobierno, se van a apropiar de unos derechos que son ya un precioso patrimonio de luchas incansables por la libertad y la democracia a lo largo de la historia. Hay dos citas que nos esperan para que nadie se apropie de esos derechos y los mande luego al cesto de la basura. La primera es el próximo jueves, día 20, en la Plaza del Ayuntamiento de València: «Ni un paso atrás», dice la convocatoria de los movimientos sociales. La segunda ya está en todas las agendas y también debería tener un seguimiento masivo. Hablo del domingo 23 de julio. El domingo que viene. Miren lo que me llegó por wasap hace unos días: «Perder unas elecciones es normal en una democracia. Lo malo es perder la democracia en unas elecciones». Miro la fotografía en este periódico y veo la bajeza moral de esa gente que no es sólo que sea de extrema derecha: es, como decía Antonio Machado, esa «mala gente que camina / y va apestando la tierra». Podrían haber puesto eso si hubieran sacado una pancarta. Les van que ni pintados los versos del poeta. Nos vemos el domingo que viene en las urnas, ¿vale?