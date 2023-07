En directo contra el calor

Tampoco es que me pase el día dándole a la tecla, en plan Blasco Ibáñez, pero qué difícil es escribir algo medianamente coherente con este bochorno. Resbalan los codos sobre la mesa a causa del sudor, se deslizan las gafas hacia el final de la nariz, descolgándose lenta pero continuamente de las orejas por el goteo, baila el ratón en la mano como si el gato ya estuviera de vacaciones y se chopa la espalda, la rabadilla y más allá, pintando en la silla de plástico una mancha de Rorschach que tiene una única interpretación: qué culo más feo.

Bajo la achicharrante luz del día hay muy poco que un chico pueda hacer en la ciudad, excepto cantar en una banda de rock and roll, como aullaba Mick Jagger en «Street Fighting Man». La ciudad arde y es el momento idóneo para una revolución, pero algo me dice que, lamentablemente, no ganarán los míos. El domingo que viene hay elecciones y el fascismo, el odio, la intolerancia y la censura asoman sin recato como los más viejos no recuerdan. Y así, este mes de julio, esa canción cobra un sentido diametralmente opuesto al original. De una manera muy clara, aunque no literal, el ruido en la calle y los medios, los gritos y los disturbios parecen enfocados a mantener en su sitio al rey y a sus lacayos, en lugar de separarles la cabeza del tronco.

Cuando baja el sol, el rock cotiza al alza como valor refugio y yo les cuento donde pueden recalar para mitigar el agobio, la angustia social y el hastío político, y puede que hasta recomponerse ideológicamente para intentar un nuevo asalto a palacio. Como cada verano, los jardines de Viveros ofrecen un cartel que aúna propuestas frescas, locales y jóvenes con otras de más solera y enjundia internacional.

Allí pueden disfrutar de las hermosas palabras de Rozalén y El Botifarra, acudir a la fiesta del Rototom, con refrescante reggae a punta de pala, o cantar a grito pelado con La La Love You y Nena Daconte. También nos visitan los incombustibles Waterboys, amadísimos en València por el impacto que tuvieron en los ochenta, pero también porque jamás dan un concierto regulero. Ya sea en su versión más dylanesca y rockera o en su brillante vertiente céltico-folclorista, Mike Scott y los suyos se dejan su vieja piel de cocodrilo en cualquier escenario que pisan.

Las salas valencianas no sucumben ante los macrofestivales y los grandes saraos y siguen programando con ilusión, gusto, cariño y profesionalidad por mucho que apriete el calor. Loco Club les ofrece el próximo sábado 22 a los madrileños Biznaga, con su electrizante descarga de punk adobado con la madurez y el saber hacer que han demostrado con su cuarto elepé, Bremen no existe. Por su parte, el huracán Bettie Smith azotará la sala de Erudito Orellana el 28 de julio con su tórrido soul sureño y pantanoso, derrochando potencia y energía.

También pueden esconderse de la húmeda canícula bajo el aire acondicionado del 16 Toneladas, que durante lo que queda de mes nos trae un par de noches de jarana en las que quemar la suela de la zapatilla con Fantastic Explosion, Ultralágrima y Santa Companha el 22, y con Los Fuzillis y Soul Bandidos el 29 de julio. Aun así, la sala de Campanar se ha guardado dos balas de plata para agosto y despedir la temporada a lo grande con The Nashville Teens y Lee Fields. El 8 de agosto, los primeros harán las delicias de los fans del rock and roll trallero, ruidoso, potente y acelerado, en la onda de Motorhead y AC/DC. El 16 de agosto, Fields, el último gran soulman vivo, nos presentará su último trabajo, Sentimental Fool, un disco profundo y evocador, hermoso y repleto de la super clase y el tronío de un artista que está en las puertas de la leyenda. Contra el calor, la barbarie y la reacción tiren de música en directo mientras nos dejen.