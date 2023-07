Els garatjos, els tapons i els taburets demanen lloc en els diccionaris normatius

L’aparició del Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (DOPV), de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en 2006, va ser una bufada d’aire fresc per al reconeixement de bona part del lèxic usual de la parla valenciana, bandejat del codi normatiu durant l’últim terç del segle XX. Paraules com «almorzar», «apretar», «arrastrar», «cego», «cudol», «cult», «despedir», «divorç», «navaixa», les citades més avall i centenars més, van entrar en un diccionari oficial d’un ens normatiu de la nostra llengua. Algunes de les novetats normatives que registrava el DOPV feia temps que també havien sigut incloses en el Diccionari general (Ferrer Pastor), el Diccionari valencià (GV-IIFV-Bromera-Lacreu), el Diccionari català-valencià-valencià o altres. Posteriorment, en 2014, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua edità el Diccionari normatiu valencià (DNV), que va refermar i aprofundir l’aperturisme en el reconeixement de més paraules, formes i expressions d’ús tradicional en la parla valenciana, a més de la inclusió de moltíssimes paraules noves com «passota», «dònut», «flexo», «niqui», «bolo», «leotard», «pladur», «minifalda» i moltes altres. Però, incomprensiblement, paraules com «atropell», «despreciar»/«despreci», «garaig», «lladrit», «sanga», «sapo», «tapó», «toldo», «tonellada», «traïcionar», «tuberia», «taburet», «taladre» i altres arreplegades en el DOPV no s’han registrat en el DNV. Amb el perill i conseqüència que el sector puriste, amb labors examinadores, considerara, com ha ocorregut en alguna ocasió, que «despreciar», «garaig», «tapó», o «toldo» foren considerades paraules no normatives, incorrectes, per tant, en la terminologia censora. No obstant, la presència d’eixes paraules en un diccionari oficial, el DOPV, donava a l’usuari d’esta llengua, en els registres formals, una certa potestat d’ús.

Però ara fa poc, l’AVL ha decidit retirar el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià de l’espai internàutic, de manera que ja no el trobem en línia. A banda que eixa retirada per a mi és un error en general, que ja implica restricció, concretament què passa amb les paraules citades, que estan (ara només en paper) en el DOPV i no en el DNV? Totes eixes paraules, reprimides en la seua presència «oficial» en línia, estan ben integrades en la parla valenciana, i algunes amb molta tradició literària. Algun valencianoparlant pot entendre que «tapó» no siga una paraula normativa, per tant, usable en tots els registres? Els tapons ja tenen anys en la parla valenciana. L’autor anònim del Llibre d’establiment de Llucena de 1720, nomena «el tapó de regar»; diu «ni tocar lo tapó d’aquella...». Bernat i Baldoví, Josep Pascual Tirado, Víctor Labrado, Joan Olivares, Toni Cucarella, Eugeni S. Reig, A Saragossà, Urbà Lozano, Juli Alandes i moltíssims escriptors més han emprat la veu «tapó». Ara els posaríem falta per eixa «heretgia» lingüística? I aixina la majoria de les paraules presents en el DOPV i no incloses en el DNV. Un cas curiós, entre les paraules condemnades a l’ostracisme normatiu, és «garaig» i els plurals «garatjos» o «garaigs». La normativa vigent disposa les formes «garatge» i «garatges», que ningú diu de manera natural. Hi ha algun valencianoparlant que espontàniament diga «garatge» i «garatges»? De les bondats i utilitats informatives del DOPV en parlarem en una pròxima entrega. I demanarem el seu retorn a l’espai internàutic.