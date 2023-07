Molts psicòlegs han explicat al llarg de la història la complexitat dels records i com poden trair-nos. La memòria dels humans no és un disc dur fiable, i alguns records dolents es difuminen amb major facilitat que els amables.

No fa tants anys -cinc, ni més ni menys- el PSPV que aquestos dies mostra la seua cara més afable, donava l’esquena a Jorge Rodríguez i al seu equip, tant en la part mediàtica com en la part orgànica, forçant així la seua dimissió en la Presidència de la Diputació. Pocs mesos després impedirien que l’alcalde d’Ontinyent es presentara en la candidatura del PSPV. La resta és història.

Alguns pensaven que un partit de nova creació no tindria res a fer enfront l’estructura poderosa d’un partit estatal, però desconeixien allò que no es pot comprar: la confiança de la gent. Eixa ciutadania va fer possible que en 2019 Ens Uneix aconseguira 17 dels 21 regidors que conformen el plenari d’Ontinyent, i en 2023, que tornàrem a ser el partit més votat del partit judicial d’Ontinyent.

La matemàtica electoral ha fet possible que Ens Uneix -que sí que recorda d’on vetinga en la seua mà la clau que obri tots els panys. I això ha estat possible perquè durant aquesta última dècada hem desplegat polítiques socials, de mobilitat, d’igualtat, d’educació i de tantes altres coses, que han fet possible una transformació real de la ciutat d’Ontinyent. I la ciutadania ho ha vist.

Amb la clau en la mà, en volem més. Amb la responsabilitat de sempre volem continuar millorant Ontinyent, i ara, també la nostra comarca i la província de València.

Que ningú qüestione l’abast de les nostres ambicions, perquè som unes comarques de gent honrada i treballadora i volem prosperitat per a la nostra terra. És el nostre deure fer-ho possible. I creieu-me que ho farem. Perquè tindre una diputada provincial ens fa deure’ns als valencians i valencianes, no als interessos partidistes ni a partits que rendeixen comptes a Madrid. Tenim exclusivament una obediència ‘Valldalbaidina’ i valenciana i la nostra prioritat serà -com sempre-, allò que millore el dia a dia de la nostra gent, amb polítiques de progrés i amb la capacitat d’aïllar a partits extremistes.

Perquè venim de lluny, però mantenim la lucidesa intacta