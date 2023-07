ALa frase segons les referències que tinc s’atribueix a Largo Caballero, qui va estar com President del Govern de la República a València als primers moments de la guerra . Aquest personatge, al que alguna gent consirà el “Lenin espanyol”, va tindre una llarga trajectòria com dirigent sindical i polític, allò de “lladren, doncs, cavalquen” cal situar-ho en un context de lluita, ve a dir-nos que si els enemics polítics “lladren” es perquè nosaltres anem endavant. Doncs, a las circumstàncies actuals, tenint prou present el paper dels mitjans de comunicació, i tanmateix les fluctuacions dels sentiments, la frase pot ser entesa com que allò que importa és que es parle de “nosaltres”, i això és precisament el que està fent el neofeixisme, que a tot hora parlem d’ ell, encara que siga per denunciar les seues provocacions, cosa que de pas no li va malament a l’altra dreta.

Que les dues dretes juguen cadascuna el seu paper, cert, i que existeix el perill d’involució en tot allò que son conquestes socials, d’ampliació del marc de llibertats i avanços com societat sostenible. No deguem, però, caure al parany de donar-los més publicitat de l’ estrictament necessària. Més unitat d’esquerra, de progrés, d’entesa entre llengües i cultures, sense oblidar la denuncia política i legal de les censures, i els excessos d’aquesta gent. Com cantava Maria del Mar Bonet “Què volen aquesta gent?”. Qui els finança? Actuem, no ens quedem, sols amb als insults i les desqualificacions, ells i elles, son això: l’ intolerància, l’espanyolisme més castís, suprematisme masclista etcètera, però, el problema és que part de la ciutadania no s’ en adona, una part que podem definir com “fatxa”, sinó producte de la desinformació i la complexitat .

Resta tasca per fer, pedagògica, i explicativa. Els resultats del 28-J no han estat els desitjats, es més, en alguns casos ens han sorprès. No vaig a insistir-ne, s’ obri un nou cicle, aleshores podríem recuperant la frase d’ en Largo Caballero, però, en el sentit que inicialment comentàvem, en la seua part final, la que fa referència al d’avançar en objectius i propostes. I que vol dir això d’avançar? Puix arribar a més consciències, a més àmbits socials, consolidant espais entre les elits polítiques i la ciutadania, enfortint moviments i entitats ciutadanes. De moment cal pensar i reflexionar, sense oblidar que alguna que altra autocrítica seria oportuna, tot i entenent per autocrítica quelcom diferent al que van estar les purgues del passat.

No tinc formules concretes, entre altres coses perquè no soc partidari de les fórmules, sols constate com la gran majoria de coses que cauen a les meus mans son una mena de desfogar-se, de lamentar, de reiterar allò que “tu i jo sabem” (Raimon).