Eue l’activitat humana és la responsable del canvi climàtic és un judici d’amplíssim consens en la comunitat científica. L’augment de les temperatures, el clima extrem, l’augment del nivell del mar… són l’amenaça més gran que experimenta la humanitat. La reducció de les emissions de carboni és l’únic camí per a evitar la catàstrofe.

La Unió Europea és líder mundial en la lluita contra el canvi climàtic, destinant quantitats importants de diners a incentivar la implantació de tecnologies netes junt amb l’establiment de normes i objectius de reducció d’emissions. El govern de coalició de Pedro Sánchez ha pres diverses mesures, mitjançant subvencions europees i rebaixes fiscals, per a aconseguir aquest objectiu.Així hi ha hagut un augment de l’ús de l’energia solar de generació fotovoltaica i eòlica, de igual manera s’ha fomentat l’eficiència energètica, i impulsat la mobilitat sostenible. Convindrà recordar ací la penalització a les famílies per l’ús de l’energia fotovoltaica per part del govern popular de Rajoy («l’impost al sol»), que va precedir el govern de coalició de Pedro Sánchez, qui en prendre possessió la va derogar. Hi ha hagut a Espanya moltes inversions, desenvolupament tecnològic i creació d’empreses en tecnologies netes, així com efectes indirectes en moltes altres empreses.

Però en les eleccions de maig, han passat a l’oposició el PSPV, Compromís i Podem- partits que governaven la Generalitat Valenciana i l’ajuntament de València a més de molts altres ajuntaments- que han estat compromesos en la mobilitat sostenibilitat, l’estalvi energètic, i en accions contra el canvi climàtic. Ara han sigut reemplaçats per coalicions de dreta que estan desfent aquestes mesures i, d’esta forma, incentivant les emissions, els vehicles a motor, ciutats més contaminades i augments de la mortalitat.

En la perspectiva de les eleccions del 23-J, un futur govern conservador dependrà de la ultradreta negacionista del canvi climàtic, la qual en el seu programa electoral afirma que es retiraran de l’Acord de Paris (com va fer Trump, i Biden rectificà després); un compromís jurídicament vinculant (signat per 193 països i la UE) de reduir les emissions de CO2 per aconseguir la neutralitat climàtica en 2050. Més encara, la lluita contra el canvi climàtic i la preocupació mediambiental estan ara absents en el discurs de campanya del PP, tal i com hem vist en les passades eleccions.

Pensem que en un període d’unes circumstàncies extremadament difícils (covid, invasió d’Ucraïna) hi ha hagut una gestió molt reeixida en l’àmbit econòmic, social i de llibertats, que ha incidit en la protecció de persones i d’empreses. La majoria parlamentària que necessitava la coalició s’ha aconseguit, gràcies a partits minoritaris, representatius de la pluralitat a Espanya; hi havent passos en l’acceptació de la diversitat cultural i lingüística. Un balanç amagat i distorsionat per una aclaparadora dreta mediàtica, que ha fet ús de l’odi, la desinformació i metàfores deshumanitzants.

Aquests resultats positius de gestió mediambiental són part d’una estratègia a contrarellotge contra el canvi climàtic, subjecta a innovacions, aprenentatge social, prova i error… i que per tant no admet detindre’s. Nosaltres ja notem els efectes del canvi climàtic, però els més joves i sobretot les generacions que vindran són els qui patiran més intensament esta amenaça i, clar, ells ara no decidixen.