En fica molt nerviosa. No ho puc remeiar. Em desperta emocions poc aconsellables, però és que és veure’l o escoltar-lo mentir descaradament com ho fa sempre i entrar-me ganes de “castigar-lo” com diu la meua senyora mare i que traduït, significa canviar el canal de la televisió, apagar-la o canviar d'emissora.

No sols em passa amb ell, amb Feijóo, en passa amb molta altra gent com Aznar, Rato, Rajoy o Camps i per descomptat amb Gamarra i Bendodo. I sí, ja sé que estan ací en primera línia política molts d’ells i elles, però això no implica que m’hagen de caure bé.

Crec que hi ha coses i situacions que haurien d'inhabilitar per a l’exercici de la política. Una condemna penal, sobretot per violència masclista de la classe que siga, amistats perilloses amb narcotraficants, mentir de forma vil i deliberada tant als mitjans de comunicació com a la població en general sabent que s’està mentint, no respectar als adversaris polítics, haver participat en actes corruptes i haver-hi una investigació oberta, repetir odi en cada intervenció sense aportar res més, i així un llarg etc. però això no passa. I així ens va.

El meu amic Germán Llorca insisteix sovint en el fet que visquem en una societat malalta. I li he de donar tota la raó. Tota i més. Perquè, entre altres coses no tenim sentit de les nostres pròpies errades. Si, les nostres les de cadascú de nosaltres, perquè en cada ocasió que hem confiat en ells i elles (bé, qui ho haja fet) no sols els han enganyat, també ens han defraudat a tota la ciutadania. Tampoc podem oblidar els diners que ens han furtat. Si furtat. Ni que encara s’estan jutjant alguns casos del passat.

Però el cinisme de Feijóo és per deixar bocabadat a qualsevol persona amb un mínim de decència. Escoltar-lo és saber anticipadament que està mentint, però a més sense cap escrúpol. Sense despentinar-se gens ni mica tot i saber-ho.

I el diumenge podrem comprovar que malalta tenim aquesta societat en saber el resultat de les eleccions generals. Comprovarem fins a quin punt ens han anestesiat amb el discurs buit de contingut i conscients, com ho som, que ens menteix cada vegada que obri la boca.

També comprovarem, en cas de necessitar-ho, el poc temps que tarda en pactar amb la ultradreta a qualsevol preu per tal de governar perquè la seua ànsia de poder se li nota a la llegua. No sap estar sense governar i en aquest temps que porta fora del govern de Galícia se li ha notat que no sap ser un ciutadà normal que està en l’oposició.

Em fa molta ràbia pensar que poden guanyar les eleccions amb aquesta persona al capdavant i amb Gamarra al seu costat. Per descomptat que no les guanyaran pel meu vot, però no puc suportar tanta arrogància.

I també i per descomptat que tant si estan al govern, que esperem que no, com si estan a l’oposició me’ls hauré de tragar, més enllà del mal que em cauen. En fi, em tocarà, a mi i alguna gent més a prendre prou til·la els pròxims quatre anys. Però que conste que si governen no serà amb el meu vot. Ni de lluny...