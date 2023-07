Torna el PP, com les orenetes els seus nius a penjar, a anunciar una Llei de Senyes d’Identitat en la que inclourà els bous al carrer. Olé, olé i olé! A això se’n diu solucionar els problemes reals de la gent, i no —per exemple— activar els 630 llits tancats als hospitals durant l’estiu, un de cada cinc a La Fe de València. Posats a blindar costums hi tenen la molt ibèrica tradició sabatina d’anar al puticlub; ja saben: «Sábado sabadete, camisa nueva y un polvete». No puc sostraure’m tampoc a la temptació d’incorporar-hi la ruta del bakalao, pionera de l’oci nocturn valencià; i les emissions televisives disfressades d’antropologia cultural que han convertit en rutinari donar altaveu a misses, processons i sants oficis. Que blinden també «nuestros ricos productos regionales» com la figa, la bacora i les pilotes (de putxero, de putxero).

Es preguntaran vostès per què pose a caldo una llei que no ha arribat encara a les Corts. I jo els dic que conec el final de la pel·lícula perquè ja l’he vista anteriorment. La va rodar el PP en 2015 i el xic de la peli era Alberto Fabra. Va ser retirada de la cartellera pel tripartit en 2016, i ara se’n farà una coproducció entre la Paramount Pictures (PP, per les seues sigles) i la Warner Vox (si Feijóo diu Sprinter a Bruce Springsteen, servidor també pot dir Vox a Bros). Ara, com abans, la Llei té com objectiu fomentar el secessionisme negant l’obvietat: que valencià i català són la mateixa llengua; una llengua que no busquen dignificar, sinó instrumentalitzar per traure’n rèdit polític. Pel·lícula en blanc i negre, sense clarobscurs. Amb bons i dolents. Els bons són els que fan de l’anticatalanisme factor medul·lar del seu espanyolisme, que tenen la barra d’equiparar al valencianisme ‘bien entendido’; i els dolents som els que lluitem perquè el valencià no perda terreny front al castellà. I com que això no ho volen, eliminaran el requisit lingüístic. En resum: una pel·lícula repetida. Més del mateix i amb els mateixos.