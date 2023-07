Valencians a cambridge

Resulta fàcil saber per quins motius, entre molts valencians actuals, els certàmens literaris anomenats «jocs florals» gaudeixen d’una nefasta reputació. Però cal recordar que no sempre fou així; i que, des de finals del segle XIX i fins a la Transició democràtica, aquests concursos –en què varen participar tots els nostres grans escriptors: des de Carles Salvador fins a Joan Fuster, tot passant per Manuel Sanchis Guarner i Vicent Andrés Estellés– acompliren un paper fonamental en la promoció social de la llengua i la cultura.

Així, durant la jornada d’estudi que, per tal de commemorar els 50 anys de l’assemblea constitutiva de l’AILLC, tingué lloc el dissabte al Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge, les professores Ares Llop i Anna Paradís explicaren que, el 6 de maig de 1956, la ciutat anglesa acollí els Jocs Florals de la llengua catalana a l’exili. Els mateixos, per cert, que en l’edició celebrada a Perpinyà en 1950 varen premiar els valencians Xavier Casp i Joan Fuster; i que eren símbol de resistència cultural enfront del franquisme i de solidaritat amb els exiliats. Doncs bé, en el certamen de 1956 a Cambridge –que es desenvolupà al Christ College sota la batuta de Josep Maria Batista i Josep Trueta– també fou guardonat un valencià: el professor, periodista i polític Francesc Puig i Espert (1892-1967), que, a causa del seu republicanisme militant, des de 1939 vivia exiliat a França. I el més eloqüent és que fou distingit per un poema de caire religiós titulat «A la Verge dels Desamparats». Això, però, no ens ha d’estranyar, ja que, durant la Guerra Civil, Puig i Espert –juntament amb Josep Cano Coloma, alcalde de València, Salvador Carreres Zacarés, cronista de la ciutat, i d’altres– ajudà a salvar de la crema la imatge gòtica de la Mare de Déu dels Desemparats. Finalment, encara que no hi hagué exhibició d’habilitats líriques, convé destacar que la jornada del passat dia 15 comptà amb la participació de sis valencians i mig: Antoni Ferrando, Daniel Pérez Grau, Enric Portalés, Adéla Kotatkova, Blanca Garcia-Oliver i jo. El «mig valencià» que completava l’escamot és Dominic Keown, que viu entre Cambridge i la Ciutat del Túria. I que, per tal d’evidenciar la seua condició de granota íntegre, lluïa en la solapa un pin del Llevant Unió Esportiva.