Gracias a la televisión pública los españoles hemos podido ver en la campaña electoral de las elecciones generales lo que se conoce como debate electoral, es decir, un diálogo entre los candidatos de los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales con mayor representatividad en el Congreso de los Diputados, moderado por periodistas que someten a los candidatos a preguntas concretas y en tiempo tasado. Podrá parecer una obviedad lo que acabo de describir pero los dos debates celebrados en RTVE se encuentran muy lejos del que vimos hace más de una semana en una televisión privada, en la que los periodistas estuvieron desaparecidos y no se inmutaron ante el hecho de que Alberto Núñez Feijóo no respondiera a ninguna de las dos o tres preguntas que los moderadores le hicieron ante la desesperación del presidente Sánchez que pensó que iba a poder confrontar su programa electoral con el del candidato del Partido Popular.

Especial atención mereció el hecho de que en el debate de Antena 3 el moderador Vicente Vallés, acostumbrado a decir homilías diarias criticando al Gobierno en el telediario que presenta, se fue empequeñeciendo a medida que transcurrían los minutos del debate, incapaz de decir nada. Cuando terminó el debate apenas podía asomar la barbilla por encima de la mesa que tenía delante. Muy lamentable fue la evidente predilección del presidente del Grupo Planeta y de la corporación Atresmedia, José Creuheras, por el candidato del Partido Popular. Esos abrazos inmensos con los asesores del Partido Popular, especialmente con Esteban González Pons, ese mirarse de manera tan efusiva a los ojos mientras se cogían de los hombros a la salida de las instalaciones de esta televisión privada, no se veía en España desde la salida de las cárceles de los presos políticos tras la amnistía de 1977.

No es de extrañar, por tanto, que Alberto Núñez Feijóo se sintiera tan cómodo en el debate de Antena 3. Los periodistas que actuaron como moderadores no moderaron. Tampoco le interrumpieron cada vez que hablaba de lo que le daba la gana en vez de los bloques sobre los que previamente se había acordado debían transcurrir las intervenciones de los dos candidatos. Nada que ver, por tanto, con los dos debates celebrados en la televisión pública. Tanto el primero con los siete portavoces parlamentarios de los principales grupos políticos como el segundo de las cuatro principales fuerzas políticas que se quedó en un debate a tres como consecuencia del miedo de Feijóo, fueron ejemplo de profesionalidad y un momento único para que los grupos políticos explicaran sus programas políticos. Qué va a hacer Alberto Núñez Feijóo con las pensiones, la edad de jubilación, la educación universitaria o la economía es un misterio. En ninguno de sus numerosos actos electorales ha explicado nada. Toda la campaña del PP se ha basado en boutades como el uso del avión presidencial, las insinuaciones de tongo en el voto por correo o la utilización del término sanchismo como manera de no explicar las ideas propias.

Pero lo que ha quedado demostrado en esta campaña electoral han sido, sobre todo, dos elementos fundamentales. En primer lugar, la incapacidad de Alberto Núñez Feijóo para ser presidente de España. Una persona que tiene miedo a los debates no podrá acudir a reuniones en la Unión Europea en la que se acuerdan el reparto de fondos y en las que los países del norte ponen todos los impedimentos posibles para que esos fondos lleguen a los países del sur de Europa. Un candidato que tergiversa los datos sobre economía o empleo a propósito o por ignorancia no puede ser presidente del Gobierno. Una persona que no duda en cambiar sus principios para conseguir el apoyo de un partido ultraderechista tampoco puede dirigir una nación. Y en segundo lugar la evidente atracción que tiene el PP por Vox. España es el único país europeo en el que la ultraderecha y la derecha sienten tanta afinidad. Lo primero que han hecho los ayuntamientos gobernados por la coalición PP-Vox es prohibir la exhibición de banderas arcoiris, determinadas obras teatrales y hacer desaparecer las concejalías de igualdad y de protección de la mujer frente a ataques machistas.

Queda demostrado, una vez más, la importancia de la existencia de instituciones de carácter público. Los organismos públicos son garantía de igualdad de oportunidades y de control sobre el poder político. Cuando una empresa privada se adueña de una parcela del Estado, como es la sanidad, desaparecen los controles eficaces y todo queda supeditado al interés del que paga y manda. Lo vimos en el primer debate de Antena 3. Resultó imposible hacer un debate más sectario y más a medida del candidato del Partido Popular. Feijóo pudo decir sus frases aprendidas que no tenían nada que ver con los temas a debatir sin que los moderadores hiciesen nada. En cambio, el primer debate de RTVE con los siete portavoces de los principales partido, sirvió para que el PP, de mano de Cuca Gamarra, dijera algo distinto, aunque fuera por una vez, a la infantil matraca falcon-Bildu-eta, echar al sanchismo.