El passat dia 10 vaig cometre l’error de seure davant la Sexta, intrigat pel debat entre Sanchez i Feijóo. Al poc de començar vaig comprendre que allò seria el que diem una discussió de besucs. En efecte, Feijóo és un besuc de la classe dels torts o guerxos i molt mentider, com ell mateix deixà suficientment demostrat quan les va dir tan grosses: que el PP havia aprovat la reforma laboral, l’augment de les pensions dels jubilats i més mentides encara, tantes que atabalaren els reflexos habituals de Pedro Sanchez. Com l’instructor del pretenent gallec és Miguel Àngel Rodríguez, amb això ja està tot dit. Les tàctiques d’aquest paio són un invent d’un ianqui molt perillós, Steve Bannon, que és l’ensinistrador de Trump, de Bolsonaro, de Salvini, de Le Pen, de Vox, de l’Ayuso i d’on siga que el criden, sempre de l’extrema dreta, això sí. Les tàctiques que ensenya Bannon consisteixen en ser els primers a atacar, dir tantes mentides com siga possible, fer-se forts amb les fake news amb les quals s’ha d’enverinar l’ambient prèviament i no deixar ni respirar el contrincant. Com Feijóo sap que es juga la carrera, s’esforça en treure bona nota. Per tot plegat, l’eufòria i confiança habituals en el president del govern es varen veure apurades davant de l’allau d’atacs del besuc Feijóo.

Dilluns passat, en el debat de la 1ª de portaveus en el Congrès, la seua mà dreta Cuca Gabarra, la senyora Cuca, tal com li diguere, duia la lliçó ben apresa i repetí les mateixes mentides que el seu jefe, amb l’agravant que ella no fa cara de besuc sinó de hiena, i així la vam veure en el debat. La cara, sobretot els ulls i les dents, que posava mirant Patxi Lopez era espantosa i semblava que l’anava a mossegar, cosa que no féu perquè tothom l’estàvem mirant i es va contenir; semblava la cara de la madastra de la Blancaneus. Com tot s’ha fet a la vista de tot el veïnat i com no tothom es mama el dit, es probable que les eleccions acaben amb un empat entre la dreta PP+Vox (PEPOX) i l’esquerra Psoe+Sumar. A partir d’aquest empat, la dreta quedarà descartada, perquè no tindran amb qui pactar i sols hi haurà la possibilitat que a l’esquerra la voten els partits nacionalistes, independentistes i algú més, i que tinguem un nou govern de progrés. Un gallec que coneix molt bé Feijóo, em repassava fa poc una sèrie d’actuacions dubtoses i no esclarides d’aquest candidat: la seua amistat amb un famós narcotraficant gallec; les pressions a periodistes gallecs, perquè parlen bé d’ell i no posen en perill els seus llocs de treball... L’amic gallec m’ha donat el titolar d’aquest article i també una composició seua: Feijóo é como Trump, menten, xogan porcos e nunca aceptan o final. Em diu que posar en dubte els vots per correu, com estan fent els del PP i Vox, ja ho féu Trump contra Biden als Estats Units. ¿Ací, s’atreviran a atacar el Congrés de Diputats?