Passats els anys, la infantesa és un atzucac varat, parafrasejant el colpidor vers del poeta Joan Vinyoli: «la finitud és un vaixell varat». Un atzucac varat en la memòria sentimental del qual mai no voldríem eixir-ne, immobilitzats per una època en la qual tot semblava en el seu lloc, no hi havia confusió possible, els afectes familiars, els amics, els jocs, la immensitat del carrer. Tanmateix, aquella immensitat és ara un carrer curt que acaba sobre la blanca paret d’una casa sobre la qual ho desconeguem quasi tot perquè el nostre món de la infantesa acaba ací, no tenim cap altra alternativa més enllà de la memòria. És un racó del pensament que no permet el trànsit de cotxes, ni de motos, ni de més vehicles que els dels veïns que habiten les cases de dins. Podem seure el bell mig del carrer en una cadira de fusta d’aquelles velles que tenien les iaies i ser-hi una estona sense por a res perquè sabem que el temps s’ha aturat mentre ensumem la flaire de gesmiler, geranis i roses dels balcons i de les portes de les cases de les veïnes.

El temps roman suspés en aquest espai mentre escoltem l’alegria dels infants que juguen al futbol sense por al pas dels vehicles. El sol penetra per una escletxa d’una andana on s’escolta el cloqueig de les gallines i l’aldarull de les conilleres. El senyor Vicent porta un garbó de llenya per a l’estufa i la senyora Maria arriba del forn on ha comprat el pa del dia. Les dones fan cua per a portar les coques de llauna al forn dels Banys del senyor Miquel. És un univers compacte, estable, harmònic. El món comença i acaba ací. Si prenem atenció escoltarem fins i tot a la llunyania la veu de la mare que ens crida per a agafar el berenar. La mare ens parla en la llengua dels pares i dels iaios, en la llengua de sempre, aquella amb la qual hem aprés a viure i reconéixer el món. Aleshores, com deia el poeta Rainer Maria Rilke, comprenem que la infantesa és l’autèntica pàtria i la llengua amb què ens parlaven les mares el seu canal d’expressió.

Però ara, prop de cinquanta anys després de la mort del dictador Franco, un partit polític d’extrema dreta s’ha entestat en tornar enrere i ha començat a censurar, a estigmatitzar la llengua de la infantesa. Porten la crispació, l'odi, els falsos conflictes, la polarització, de bell nou. A Borriana han censurat revistes, però continuaran, no en tenen altra: no tenen programa, ni idees, ni plantejaments de cap tipus, només anar contra la gent que estimem la llengua, traure a la llum antics fantasmes, pansits i rancis, putrefactes, demagògics, predemocràtics, genuïnament franquistes, al cap i a la fi. És l’inici d’allò que vindrà.

Tornarem als anys setanta i el búnquer barraqueta? Quina cultura aportarà Vox més enllà dels tòpics franquistes amerats d’odi, crispació i censura? Ens robaran la memòria sentimental, la nostra infantesa? És la qüestió essencial, no en tenen altra més que anar contra la cultura, la socràtica, la democràtica, l'europea. La d'estar per casa, diria jo. Hereus de Millán-Astray, no entenen més que d'anar contra l'altre: és la seua raó de ser, l’eix que els retroalimenta. Però tenen un greu problema: a pesar de tot vivim en un estat democràtic i cada acció censora serà contestada amb mobilitzacions al carrer, a les xarxes socials, als mitjans d’informació, a les institucions democràtiques, als jutjats, si de cas.

Justament ací, en aquest racó oblidat del món, en aquest paratge de la memòria sentimental, ens agradaria romandre fins a la fi dels nostres dies parlant amb pau i harmonia en la nostra llengua, sense ressentiment ni conflictes, sense crispació ni odi, amb tolerància, mentre la brisa de la mar ens acarona dolçament les galtes i el cant del gall retruny sobre la paret varada de l’atzucac.