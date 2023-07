Cavani no fue Kempes

Nada más hacerse oficial el fichaje de Cavani, el más optimista de nuestro particular sanedrín predijo que el uruguayo metería no menos de 15 goles. Con la gracia del inicio de curso se vino arriba y se apostó una comida, que todavía no ha pagado, por cierto. El delantero se quedó a la mitad del vaticinio bienintencionado de mi amigo Paco, y a buen seguro de una gran mayoría del valencianismo. Igual de erróneo es despreciar el fichaje de un futbolista antes de verlo jugar, ya pasó con Kempes, como sobrevalorarlo, y para los mejores juicios hay que esperar unos meses. Los mismos que hubo entre el Cavani antes del Mundial y el de su regreso, lo que confirma el valor de los futbolistas sudamericanos por su selección, sobre todo si juegan en Europa, y el poco apego al club que les paga. Sin discutir el pedazo de jugador que fue, Mestalla se ha quedado sin ver la mejor versión de Cavani, una frustración que debe ser máxima para los pocos que se pusieron el nombre del charrúa en la camiseta. El fútbol es como la vida, una montaña rusa de amor y odio, pero el caso Cavani me lleva a Kempes, con el que algún exagerado comparó. Más concretamente, a la etapa crepuscular del «Matador». Tras su salida del Valencia, Kempes acabó entrenando con Autocares Luz, el mítico equipo valenciano de fútbol sala que le dio la oportunidad de seguir entrenando, y compitiendo, a la espera de una oferta atractiva, que al final llegó de Alicante.

El astro argentino fue el primer campeón internacional en enfundarse la camiseta del Hércules en 1984. Jugó casi dos temporadas de blanquiazul, 38 partidos, con un balance de 10 goles, muy alejado de sus estadísticas anteriores, pero lo más importante es que ayudó al conjunto alicantino a mantenerlo vivo en Primera y eludir el descenso. Pero una gran propuesta de la liga austríaca, menos exigente en lo físico y más rentable económicamente, lo llevó al centro europeo del fútbol antes de su jubilación tras el paso extravagante por Indonesia. Sin intención alguna de hacer un paralelismo entre la etapa del Hércules de Kempes y la de Cavani en el Valencia, queda demostrado que los grandes equipos contratan a las promesas en su mejor momento, y el uruguayo solo vino a Mestalla para estar en la mejor forma posible para Qatar. En absoluto es un reproche, pues la culpa no es suya, sino de un club que hace años carece de una planificación deportiva que responda a un criterio lógico sobre la base de su presupuesto, historia y palmarés. Cavani no es el único en la lista de salidas de Baraja, donde aparecen por causas distintas algunos canteranos que prefieren la fiesta antes que el fútbol. Es otra de las derivas del Valencia, porque, aunque nadie espera que unos jóvenes deportistas se comporten como monjas ursulinas, al menos el club debería de informarse a través de su entorno o de los controles rutinarios que un profesional no puede llegar tantas veces seguidas a Paterna en estado resacoso. Mucho han de correr los Vázquez y compañía para igualar la juerga que se corrían los compañeros de Baraja en aquel equipazo que llegó a ser el mejor del mundo. Pero aquellos tenían grabadas las tres ‘C’ que les faltan a estos (cabeza, corazón y compromiso).