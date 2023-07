Los impensados políticos

Los pactos PP-Vox, las listas de Bildu, la derogación del sanchismo, violencia de género, pucherazo electoral, la guerra de las entrevistas a Sánchez, a Feijóo y a los candidatos, los 20.000 euros a los jóvenes con independencia de la renta, aborto, eutanasia, transexualidad, los egos sin fin de algunos candidatos que pasarán a los anales de los libros de texto de los colegios, sanidad pública y privada, las hordas trumpistas, la ultraderecha, la ultraizquierda blanqueada, y así todo un universo de temas que en su mayoría son alimentados por los medios de uno y otro color, con el y tú, más que se ha enraizado en el debate y el lenguaje político español de los últimos años y, en cambio, nada que decir, ni una sola palabra de la tragedia que asola al mundo occidental y con especial virulencia a España: el suicidio. Como persona interesada por la política, no sólo de la política de partidos, sino de la condición política que todos los ciudadanos tenemos por nuestra vinculación a una sociedad, no puedo mostrarme más atónito ante lo que hemos visto en esta campaña electoral. Tenemos encima de la mesa una pandemia social de dimensiones colosales que los poderes públicos ignoran año tras año. Hace unas semanas el INE publicó la estadística por Defunciones por Causa de Muerte. En 2022, 4.097 personas se quitaron la vida, un 2,3 % más que en 2021. En 1980 en España se quitaron la vida 1.982. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Ningún partido político ha hecho mención a este problema que es clave. Las cifras son frías, son números, pero pensemos en las historias, en las familias, en los proyectos truncados, en las lágrimas y preguntas sin respuestas, en las depresiones y en la ansiedad que esas pérdidas provocan. Me parece un insulto a la inteligencia algunas propuestas que se lanzan así, de forma irresponsable, sin tratar de llevar a cabo una política de Estado sobre este tema. Sin olvidar las más de 9.000 personas, como usted y como yo, de carne y hueso, que intentan suicidarse y no lo consiguen.

Michael Foucault, uno de los pensadores más controvertidos y revolucionarios del siglo pasado, habló de la necesidad, desde el pensamiento y la ciudadanía crítica, de dar voz a aquello de lo que no se habla, de los tabúes que están presentes en todas las sociedades. Lo impensado es aquello que podemos llamar inconsciente para asociarlo a determinaciones sin rostro. En este tiempo donde se da una idolatría de los derechos, donde algunas minorías parecen representar la totalidad de la sociedad, se deja de lado realidades que están clamando, que nos están chillando y exigiendo nuestra atención. Sin embargo, lo más sangrante del asunto, lo que clama al cielo y que ningún partido trata, es que en España necesitamos que se incorporen entre 370 y 565 psiquiatras al año y así paulatinamente. En otras palabras, y como expresó recientemente Carlos Arango, expresidente de la Asociación Española de Psiquiatría y Salud Mental, «España requiere de 1850 profesionales más para atender las demandas de la salud mental de la ciudadanía». Les daré otro dato que es producto de un impensado, porque no se trata, se niega, se difumina, pero debería darnos vergüenza y exigir responsabilidades. ¿Saben ustedes con cuántos psiquiatras contamos en el ámbito penitenciario que está formado por cerca de 50.000 personas presas? 46. Frótense los ojos para dar crédito. ¿Son conscientes de estas cifras? ¿Son conscientes de los efectos que esta deficiencia puede tener en las futuras generaciones y en la sociedad de los próximos años a nivel familiar, educativo y emocional? ¿Han escuchado propuestas de uno y otro espectro político al respecto? Mientras la clase política viva de sus ocurrencias, la sociedad civil tendrá que asumir lo impensado, lo que se excluye, pero lo que sí nos atañe. Clamaremos a los cuatro vientos que sí importa la vida de las gentes que están por encima del oportunismo y de la hipocresía política que no quiere asumir las diferentes lacras silenciosas que hoy nos asisten y que van a configurar el futuro de la sociedad.