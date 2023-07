Salgamos de la trinchera

No me ha gustado esta campaña. He sentido una opresión a veces como en los días del confinamiento. Hablo desde esta barrera, la de la prensa de la periferia, con lo que concede de distancia y desconocimiento. Hablo desde quien ya ha asumido que no cuenta con la lucidez para encontrar las verdades simples de la vida. En aquellos días entre cuatro paredes perdí mi sombra. Nos quedamos más solos que la una, encerrados, sin saber, sin poder ayudar, solo saludando a los vecinos un rato desde los balcones. Entonces creía que aquella crisis, al menos, era una cura de humildad. También en eso me equivoqué. Salimos igual de soberbios. O más. Igual de dominados por el ansia de poder. Al menos, quienes nos representan. Porque la gente vive y vota de vez en cuando, pero es necio pensar que no le afecta un ambiente tan tóxico.

Lo he sentido así en las últimas semanas. Como si alguien hubiera pensado que una campaña electoral es una batalla donde lo que vale es la apariencia de verdad y solo cuenta el resultado final: ganar. Pero no viene de ahora. Hace tiempo que en la política española se inoculó un virus que ha ido minando su legitimidad. En otros países también pasará, pero no me parece tan presente como aquí. La política española del siglo XXI tiene un problema decisivo con la mentira. Dice Antonio Muñoz Molina que esta era vil empezó con la guerra de Irak, con aquellas fotos prepotentes de unos estadistas de tebeo y toda aquella falacia de las armas de destrucción masiva. A mí me parece que el momento clave de esta relación con la verdad es el atentado del 11M y la autoría falsa de ETA que el Gobierno de Aznar extendió con claros fines electoralistas, porque sentía que el objetivo último de aquella matanza en Atocha era cambiar el sentido de un resultado en las urnas. Y no salimos bien de ahí, porque durante años hubo prensa que estuvo erosionando la realidad, forzando relatos hasta rozar en ocasiones el ridículo. Pero a partir de ahí se establece una relación contaminada entre partidos, verdad y prensa, de efectos corrosivos sobre la democracia, porque la mancha se acaba generalizando. Y entonces parece que es legítimo retorcer la verdad para favorecer intereses. Luego también estuvo el episodio aquel de la crisis de 2008 y los brotes verdes con Zapatero, que no tiene comparación con el del PP de 2004, pero tampoco ayudó a restablecer confianza con el poder. Lo que ha venido después (el 15M, la pandemia y la última guerra) han sido procesos históricos en los que uno de sus pilares ha sido la desconfianza ante las instituciones y la deslegitimación de la verdad. Y así, unos y otros, nos hemos ido metiendo en trincheras. Sin quererlo, pero sin escapatoria casi. Como protección natural, buscando el escudo cómodo de los que piensan como nosotros. Y así llegamos a esta campaña, envuelta en un clima de trascendencia, de momento histórico. Decir que ‘Pedro Sánchez o España’ es plantear una partida maximalista peligrosa, es inducir que España está en riesgo si sigue en el poder. Y así la campaña empezó pivotando sobre el eje de un presidente mentiroso por sus apoyos con nacionalistas vascos y catalanes, pero en un momento se torció y acaba situada sobre las mentiras y medias verdades de Alberto Núñez Feijóo en torno a las pensiones. Así la campaña empezó con una victoria clara del candidato opositor en el cara a cara y acaba con ese triunfo cuestionado por el manejo de la verdad y la mentira. Pero lo relevante no es tanto eso, sino la predisposición de unos y otros a situarnos a los demás en un lado y otro, a polarizar más el ambiente. El lunes pasó el segundo momento cumbre de esta campaña. Feijóo polemiza con una periodista de TVE que le rebate sus datos y muestra su lado agrio, que después su equipo subraya en redes con manifestaciones contra la televisión pública. Una parte de la prensa se lanza por ese frente y logra conquistar terrenos como una mancha de aceite. El PP ve ahí la contracampaña socialista. Por su parte, las televisiones y radios más conservadoras obvian el conflicto y ese mediodía abren informativos con declaraciones de Sánchez sobre futuros apoyos con Bildu si son necesarios para frenar a la ultraderecha. Por la otra parte luego viene el apretón final con la foto vieja de Feijóo con el narco. No me ha gustado esta campaña. Ha ganado el odio. A los periodistas se nos ha intentado obligar (se nos ha exigido, que tampoco debería ser) a saltar a la trinchera. A situarse al lado de unos u otros. A respaldar o rematar. Y así han ido estos días. Ahora, que gane quien tenga que ganar, que pase lo que sea, pero que unos y otros, ganadores y perdedores, ojalá reconstruyan puentes con sinceridad (lo de ahora son solo palabras retóricas) y trabajen por un reencuentro real. Lo digo y no me lo creo. Esta campaña intuyo que va a dejar heridas y sed de venganza. Feijóo iba a ser el moderado, pero no ha conseguido rebajar la crispación. Quizá no es posible ganar guerras renunciando a matar, como dicen que dijo Vargas Llosa. O quizá en el fanatismo siempre hay entusiasmo, escribió Javier Marías, y algunos han creído que esta campaña necesitaba tal munición ahora que los razonamientos pesan poco. Casi nada es nuevo. Todos culpan a los otros. Posiblemente se necesite pasar página por todos (y eso requiere cambios de escenario y de protagonistas). Requiere tiempo y ganas. Quizá estoy exagerando mi percepción de la realidad. Lo que es seguro es que sigo sin encontrar mi sombra. En la trinchera también se ha perdido. Quizá esté en unos versos de Karmelo C. Quizá allí la encuentre. Al menos lo que dura un poema. «Qué hago / mirando la lluvia / si no llueve».