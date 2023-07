En el filo electoral

Encuentro a Jesús Conill, en las vísperas de las elecciones generales, e inevitablemente nos ponemos a hablar de la regeneración moral que las propias elecciones deberían llevar consigo. Recientemente, Javier Gomá, filósofo, director de la Fundación Juan March, clausuró el XXXII Seminario Permanente de Ética Económica y Empresarial de Étnor. En aquella ocasión, Adela Cortina, directora académica de Étnor, introdujo al ponente, recordando que los valores morales son efectivos en la vida pública, y que la verdad y la transparencia son medidas que ayudan a cambiar el curso de los acontecimientos.

Hubo un tiempo, afirmaba Adela Cortina, que la ética y la economía se veían como el agua y el aceite, y por ello, afirmaba, si nos hubiéramos comportado éticamente, no tendríamos una crisis como la actual. Y no sólo eso, sino que, añadía, la ética es un factor de fecundidad para la empresa, un factor de innovación, que dijera Schumpeter. Un salto empresarial que permite verdaderamente avanzar. Y no sólo en el ámbito empresarial, sino en cualquier otra faceta social. La ética es indispensable para la vida.

Efectivamente, como en su día dijera Javier Gomá, debe ser mediante la ejemplaridad pública, como se ejerza la función política, judicial, empresarial y de cualquier profesión, para aportar el componente ético necesario que permita vencer las dificultades económicas que hoy alarman a todo el tejido social.

Con el doble fin de la educación al que también se refirió el superior general de los jesuitas, Pedro Arrupe, al hablar de la formación de hombres para los demás, y con los demás. Los programas formativos deben ocuparse de la formación de buenos profesionales que, con su oficio, puedan ganarse la vida. Ahora bien, contar con buenos profesionales no es lo más importante, antes que ser profesionales está el ser ciudadanos, y es ciudadano quien ha despertado al sentimiento de su propia dignidad. Esta es la razón de las humanidades, formar ciudadanos.

No hay contrapoder comparable al de una ciudadanía ilustrada que ha asimilado a fondo su doble educación. Hace falta una reflexión social sobre qué valores valen la pena. Y para ello sirve la ética. Así, por ejemplo, la libertad sobre la esclavitud, la democracia sobre la dictadura, la igualdad sobre la desigualdad, la solidaridad sobre la insolidaridad, el diálogo sobre la violencia.

Y una vez optado por todo ello, hay que ponerlo en práctica para ser verdaderamente una sociedad de valores. De valores éticos. De ciudadanos justos no educados solo en la competitividad. No siempre vencedores pero siempre justos. De valores puestos en práctica a través de la educación. De educación de la ciudadanía. De la ética para avanzar. Y para eso deben servir las elecciones.