Tres noms de tres grans homes estudiosos de la nostra cultura i la nostra història apareixen lligats, ara, en el darrer volum -el segon-, publicat per la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, de l’Obra Completa de Manuel Sanchis Guarner, un dels referents històrics de la nostra història. Amb ell, el filòleg Antoni Ferrando -que ha fet la introducció del llibre i en va ser deixeble directe- i el geògraf Vicenç M. Rosselló i Verger, que ha estat a cura dels textos ara publicats. El volum que porta per títol El País Valencià. Estudis de geografia, història i art (València, 2023), no cal que diga que està destinat a ser un títol de referència -com ja ho eren molts dels treballs ací aplegats-, i conté tres grans seccions, de molt diversa procedència, que mostren la gran cultura i el gran coneixement que tenia Sanchis -ja sé que és una obvietat, però cal dir-ho-, no sols dels àmbits de la nostra llengua i la nostra literatura -potser les matèries que li han donat una major fama entre les generacions posteriors-, sinó també en les que conformen el volum: geografia, història i art.

Per això, trobem textos clàssics i no superats com «Aspecte urbà de València al segle XVI», «El Regne de València en el segle XVII vist pels viatgers estrangers», «L’evolució urbana de València», «Les palmeres d’Elx vistes pels viatgers del segle XVIII» o «Sobre cartografia valenciana anterior al segle XIX»; en un conjunt de deu treballs que formen l’apartat de Geografia. Pel que fa a Història, s’hi publiquen «Límits i demarcacions històriques del Regne de València», «Els moros valencians i el Cid», «La configuració del País Valencià per Jaume I i Jaume II» o «¿Regne de València, Regió Valenciana o País Valencia?» -que és, per cert, una lectura molt recomanable encara ara. O precisament ara. Finalment, a la secció d’Art trobem tres treballs més: un dedicat al pintor del XVIII, Camaron i Boronat; un altre sobre les estètiques rococó i neoclàssica, i un final, molt més contemporani, sobre el conegut gravador Ernest Furió. Comptat i debatut, que la IAM-CVEI publique aquest volum és d’agrair. I cal esperar que aquesta tasca continuarà en els anys pròxims, fins posar a l’abast de tots l’obra d’aquell valencià monumental que va ser Manuel Sanchis Guarner. I que aquell projecte que es va iniciar el 2007, arribe, amb el temps, a ser una realitat, com remarca Ferrando al pròleg i a qui, també, cal agrair aquesta publicació.