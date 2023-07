Al Tio Canya li han furtat la clau de casa

Avui, fart ja d’escoltar mentir a Feijóo, de veure lones que vessen odi pels quatre costats penjades a alguns edificis madrilenys i dels busos dels transport públic madrileny passejant amunt i avall el rostre de qui fou, en una época, el cap del feixisme espanyol. «El Ausente» li deien els seus seguidors durant la meva infantesa, absent? no, perquè cada dia en entrar a l’aula ens rebia des de la paret, ell a l’esquerra del Crist penjat a la creu i l’altre, el Caudillo «por la gracia de Dios» a la dreta. Per ells no passaven els anys, i cada dia des d’aquell mur ens vigilaven perquè el primer que ferem en entrar a l’escola fos cantar, braç en alt aquell himne de mort, aquell «cara al Sol amb la camisa nueva», no enteníem res perquè les nostres camises estaven desgastades pel temps i l’ús. Bé, avui jo volia que les meues 630 paraules de l’article parlaren del cinemes d’estiu, d’aquell cinema d’estiu de Benimaclet on, encara tendres adolescents, ens vam enamorar de Audrey Hepburn quan encara no havíem llegit Guerra i pau ni sabiem qui era Lev Tolstoi.

Però l’actualitat mana, i més encara quan les coses que estan passant arreu d’Espanya i, especialment al País Valencià, des de que la dreta extrema amistançada amb l’extrema dreta han pres el poder amb ànsies de venjança demostrant amb les seues mesures més recents que han arribat a les institucions per esborrar tot vestigi de la cultura valenciana, encara que ells ho disfressen com una croada contra el «catalanisme». Estan ja molts anys, massa anys, traient rendiment electoral cada vegada que agiten la bubota del «perill català». La ignorància i la mala fe son molt atrevides. I la gota que ha fet vessar el vas ple ja de ràbia ha estat el canvi de nom de l’Auditori de Torrent, el nom de Vicent Torrent, un dels fundadors del grup Al Tall, gran musicoleg, als ilustres membres del consistori torrentí els ha semblat poc adient. I li han «furtat» el nom un 18 de Juliol, una data tal vegada marcada en festiu a les agendes de molts d’aquest nous polítics de l’extrema dreta. Son els nets i besnéts d’aquells que van aplaudir Millan Astray quan al paranimf de la Universitat de Salamanca va cridar fort «Muera la inteligencia. Viva la muerte» Odien la cultura, i odien la llengua, el català, per això el primer que han prohibit han estat publicacions infantils tan sols per estar escrites en català, nomenar vicepresident del Consell y conseller de Cultura a un torero admirador de Franco, i a un conseller d’Educació que el primer que va dir com a conseller fou «no tiene sentido que a los alumnos se les impongan asignaturas en un idioma que no conocen en absoluto». Així, amb quatre paraules, han deixat fora de l’ensenyament el valencià. I açò no ha fet més que començar. Mazón ja ho va anticipar, ni un euro de subvenció a les entitats que parlen dels Països Catalans, per ells el simple fet de parlar i escriure valencià, sense aixoplugar-se sota el negre paraigües del secessionisme auspiciat per Lo Rat Penat et fa sospitós de ser addicte als PPCC. Però no hem de deixar caure tota la culpa sobre l’extrema dreta, el PP és qui ho està permetent perquè el que ara fa Vox ells, els de la gavina carronyaire, fa temps que voldrien haver-ho fet. Després vindran les retallades econòmiques i, aconselle, als votants de la dreta extrema, PP, i l’extrema dreta, Vox, que no s’espanten quan vagen al metge i en lloc de la targeta sanitària els demanen la Visa. Al Tio Canya li han furtat la clau de casa, però els seus descendents lluitarem per tornar a tenir-la.