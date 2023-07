La censura, qué locura

Se ha venido arriba la extrema derecha en cuanto ha pisado moqueta. Normal, después de tanto tiempo aplastada por la pesada bota de la masonería, la agenda 2030, el comunismo ayatólico-bolivariano, las feminazis, el lobby LGTBI, los progres filoetarras separatistas, los cacalanes y el perrosanchismo de Falcon, cigala, papelina y puticlub. Han descolgado las banderas arco iris, han interrumpido las suscripciones a revistas de peligroso contenido escritas en una lengua del demonio y han cancelado y censurado monólogos, obras de teatro, actuaciones musicales y películas. Se veía venir. Hace un par de años acosaron de mala manera a la cantante Zahara cuando presentó su disco Puta, y no son infrecuentes sus ataques a la libertad de expresión a través de denuncias contra publicaciones como El Jueves y Mongolia, o músicos como César Strawberry o Pablo Hásel.

En España y fuera de ella, con censurar y prohibir pocas veces se consigue algo. Casi siempre, lo opuesto a lo que te propones. En época de Franco se lucieron con el doblaje de la película Mogambo, en la que, por querer ocultar un caso de adulterio se inventaron un demencial incesto. Cambiaron la portada del Sticky Fingers de los Rolling Stones y, por tapar unos calzoncillos, imprimieron una inquietante foto con unos dedos cercenados y pringosos que asomaban de una lata de melaza. Además, eliminaron de aquella edición española la canción «Sister Morphine» y la sustituyeron por «Let it rock», de Chuck Berry. Parece que las autoridades franquistas intentaron luchar valientemente contra la epidemia de jaco, porque también quitaron «Heroin» del Rock and Roll Animal de Lou Reed para que la juventud no se enganchara.

Pese a los cambios y mutilaciones en portadas, guiones, montajes, diálogos, pelis, libros y discos siguieron existiendo los adulterios, y la heroína entró a chorros, causando estragos en una generación de jóvenes desinformados por un sistema inmovilista que negaba la realidad. La juventud seguía pensando en follar, y follaba, aunque les pintaran ropa interior a las chicas desnudas de la carpeta de Quadrophenia o desaparecieran de la portada del Electric Ladyland. No se multiplicó exponencialmente la población homosexual cuando al cabo de los años se publicó la versión original de Mundo, Demonio, Carne, con cinco torsos masculinos sin cubrir. No descendió en picado el número de suicidios adolescentes cuando dejó de emitirse «Creep» en la radio británica. No se convirtieron en adoradores de Satanás los que aquí acabaron comprando la edición fetén de Sabbath Bloody Sabbath. No todos, al menos.

Imagino que los jerifaltes ultras están al tanto de esto, así que creo que su manera de censurar no tiene esa antigua intención de proteger la moral nacionalcatólica en una España ya irreversiblemente madura, plural, diversa, democrática, abierta al mundo e inmersa en todos los procesos globalizadores, entre ellos, el libre e infinito intercambio de información. Como los caballistas asesinos del torero Algabeño Hijo y sus amigos falangistas en la retaguardia andaluza de la Guerra Civil, simplemente quieren aniquilar todo aquello que les molesta profundamente porque contradice su concepción monolítica y fantasiosa (por falta de aceptación de las nuevas y tozudas realidades) de conceptos como familia, patria, sociedad, género, cultura o religión.

Necesitan hacernos saber quién manda ahora en este sindiós podrido de chusma y castigar a los disidentes con aceite de ricino. Enderezar a los subhumanos a base de machismo, odio, mentiras, caspa y paternalismo, ejerciendo su poder con pulso firme, atacando al débil, eliminando derechos, sin temor a erosionar la convivencia. Censurando no conseguirán nada, pero se están dando el gustazo después de haber sufrido tanto, pobrecitos, a manos de la dictadura de la corrección política. Mientras nos salpican con su vengativa insensatez, la anti-España de los rojos, los ateos, los maricones, las bolleras, los jipis, los pancas, los satánicos, los suicidas, los ecologistas, los yonquis, los bicicleteros, los punkis, los locos y los muertos de hambre seguiremos consumiendo música, teatro, cine, libros y todo tipo de arte degenerado, aunque nos castiguen y desprecien por el mero hecho de reclamar nuestro legítimo derecho a ser diferentes, tal y como explicaba Jarvis Cocker en el sublime «Different Class».