Que «el sentido común es el menos común de los sentidos» es un aserto del filósofo Voltaire, aunque también lo atribuyen al republicano Greeley y hace poco lo recogía un diario nacional en su cabecera con frase de Gómez de la Serna, que resulta castizo en la finca de la presidenta Díaz Ayuso que Madrid es. Y más en tiempos de requete-neoliberalismo, descascarillado, y populismo negacionista a raudales, que llega al corazón de esta sociedad nuestra cuajada de analfabetismo funcional y presta a creer todo exabrupto.

Pero la frase en sí es de sentido común, no en su acepción aristotélica, y es posible que diferentes escritores y pensadores la hayan incluido en sus textos, pues hay momentos donde la falta de un sentido común es notable, ahora sí en sentido social extenso, y más en tiempos de crisis, guerras o directamente de malestar (Errejón dixit) para la ciudadanía.

Sin olvidar que el sentido común no es un sexto sentido con el que nacen algunos humanos, sino el fruto de la educación y la cultura. Lo escribimos hoy precisamente, en vísperas de la jornada de reflexión y del paso por las urnas el 23J, exactamente igual que nos sucedió el 28M último y que Levante-EMV publicó el día de las votaciones.

Pero entonces no esperábamos ni por asomo que menos de dos meses después nos veríamos en la misma tesitura, idéntica, mientras que ahora sí se nos pasa por la cabeza que esta coincidencia avance hacia un eterno retorno y en los dos meses que faltan para el otoño nos veamos embarcados en unas elecciones generales bis, por tercera vez consecutiva, batiendo el récord de dos generales seguidas con repetición, como ocurriera entre los años 2015 y 2016 y sucedió en abril y noviembre del 2019. Eso sí, no debemos preocuparnos si no logramos entrar en los anales de las hazañas sufragistas, pues siempre nos quedarán las elecciones europeas del próximo junio de 2024, con el frente norte en guerra y con el futuro de la UE aún por consensuar.

Suplimos nuestro desconocimiento del resultado electoral estatal bajando a la tierra valenciana, donde acabamos de asistir por TV al traspaso de poderes del ex-president Puig, con sesión de investidura en las Corts y toma de posesión del Palau de la Generalitat, entre el gobierno de coalición PP-Vox, tras el pacto Carlista, del president Carlos Mazón y el candidato a diputado Carlos Flores (ignoramos si su grupo estará de acuerdo con renombrar el puente de las Flores con la difunta alcaldesa Barberá), y sus predecesores del Botànic tripartito, que ahora se presentan a los comicios con dos grupos: PSPV-PSOE y Compromís-Sumar. Por cierto, no se vio felicitando en primera línea al injustamente señalado empresario Roig, pero sí y mucho al naviero Boluda, institución en el palco directivo del Bernabéu, y dirigente patronal que ladinamente resaltaba cómo el extinto gobierno municipal del Rialto, con Ribó y Gómez, nunca le pidió colaboración para grandes eventos en el puerto de València.

En fin, no nos meteremos en los asuntos portuarios de la ciudad, pues últimamente viven una etapa de muchos cambios directivos en poco tiempo, y prevemos que aumente la marejada con el paso de los meses, ya que no en vano el puerto valenciano supone un 3% del PIB del País Valencià y su ampliación, a despecho de contribuir a la degradación del parque natural de El Saler, como el fin de los derribos de construcciones cerradas, y otras cuestiones, caso del edificio Docks, la macro-torre de energía eólica o el final del Jardín del Turia, darán que hablar.

Como se hablará de estas elecciones, que en tres meses nos han llevado por unas campañas atronadoras de mentiras y medias verdades, fuera totalmente de los problemas cotidianos de las y los ciudadanos. Al «hayqueismo» le ha salido una durísima competencia: el «comosea», y vuelve el «alomojó»; mala cosa.