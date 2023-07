Estimado lector, vaya por delante mis disculpas si eres un ávido consumidor de las palabras escritas de Kafka, de su delirante absurdez ….pero yo no lo soy. Nadie es perfecto. Hace unos años me subí al carro de la política, y empecé a conocerla un poco mejor desde la cocina, y pasan los años …. Y no dejo de sorprenderme. La política valenciana nos está ofreciendo un espectáculo que lejos de acabar, acaba de empezar. Con el resultado electoral del 28M ha llegado la alternancia bipartidista, y con ella la colocación y descolocación de unos y otros, unos pactos de gobierno a toda prisa, y los primeros nombramientos oficiales. Todo un verdadero espectáculo. He visto comportamientos en políticos que no entiendo, igual es que no doy para más, dicense comunistas pero van vestidos de tiendas de lujo, dicense anti sistemas y se hipotecan para comprar grandes casas, , dicense social-democratas y pactan con los nacionalistas radicales y excluyentes, dicense liberales, de centro y antiradicales y se prestan a ser elegidos en gobiernos de conservadores y ultraderechistas, … para mi como si leo un libro de Kafka. Lo leo pero no entiendo nada. En este nuevo episodio kafkiano de la política valenciana, que empezó con los resultados del 28M, ha reaparecido un personaje en la trama, con un protagonismo inesperado para muchos. Ruth Merino. En el pasado compartí momentos con ella en algunos eventos del partido, del que fue su partido y sigue siendo el mio, recuerdo una frase al poco de ser nombrada numero dos “Carmen, yo soy lo que ves, no hay nada detrás”, pues si, si que había una puerta de atrás. De las pocas personas a las que he visto doblar la espalda para organizar un acto, ser una más, discreta, callada… hasta que fue nombrada número dos y luego número uno … y apenas se le veía. Pero aun así en los pocos encuentros, negando hasta tres, bueno infinitas veces al PP, y de Vox…. Mejor me abstengo de lo que decía de Vox; “cabreada” por los tránsfugas que se iban al PP, asesores, compañeros….. Un camino político con fotos con sonrisa forzada, entrevistas que casi parecía que se iba de entierro. Tristeza infinita en cada intervención o exposición a los medios. Yo me quejaba, y ella lo sabe, del bajo resultado del equipo de comunicación de nuestro grupo parlamentario y la triste actuación mediática de su sindicatura; yo comentaba… “si alguien me dijera que le está haciendo el trabajo a Mazón me lo creería”, (vaya presagio de comentario ¡!), y todo por los hechos, porque como dice el refrán “por sus hechos los conoceréis”, de su triste exposición y bajo perfil comunicativo.

Es decir, a la alegría de la huerta (como irónicamente dirían algunos), ahora la nombran portavoz. No se, igual siguiendo mi lógico y pragmático razonamiento, con su salida de Ciudadanos se ha transformado en mariposa y nos deslumbra con su riqueza y aguda dialéctica y sus regates parlamentarios. Estaremos pendientes. Su camino ha sido pasar sin pena ni gloria como número uno de un partido político con amplia representación, a siendo una más, ser lanzada al estrellato por la prensa. Técnicamente no se si vale o no, y no entro en ello porque no he trabajado con ella, se le presupone, pero humanamente sigo sin entender lo que ha hecho y a lo que se ha prestado. El día de las elecciones del 2019, me decía lo nerviosa que estaba por el resultado, porque al día siguiente se tendría que poner a confeccionar los Presupuestos de la Generalitat. Bueno, pues ha tardado cuatro años para tener encomendado ese trabajo. Solo que con otro partido y con otras listas. Que sucede con la política, que alguien que defiende contigo en la calle temas como la eutanasia, la gestación subrogada, el aborto, la libertad individual de ser, pensar y opinar, se presta a gobernar con los conservadores y la ultraderecha, que los presupuestos que ella va a gestionar son los de las políticas conservadoras y ultraderechistas. Le reconozco el mérito de haberse sabido mover. El merito de pasar a la historia como la primera mujer en tener dicho cargo. Espero por el bien de todos los valencianos que sepa hacer su trabajo, pero políticamente, me preocupa que un partido como el Partido Popular no tenga dentro personas técnicamente competentes y sobradamente preparadas para tirar de “¿Cambiadores de posición política?” “¿Camaleones de las circunstancias?”, es decir, tirar de los que “Hacen un Sanchez ¡!” Es preocupante en este bipartidismo el bochornoso, absurdo y delirante espectáculo político. De nuevo, más de lo mismo, antes los pactos con los radicales, excluyentes y nacionalistas, ahora con cambiadores de posición política y ultraderechistas. El espectáculo acaba de comenzar y estoy segura que vamos a tener tardes muy entretenidas. El espacio de centro moderado, liberal y progresista es necesario, y seguiremos trabajando para mantener el espacio político, hasta que también podamos tener espacio electoral e intentemos poner cordura en esta manera de hacer política tan kafkiana.