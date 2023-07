La política lingüística deu ser consensuada

La política lingüística probablement ha passat factura al Govern del Botànic per la gestió que, sobre el foment del valencià, ha dut a terme en els últims huit anys el grup polític que ha dirigit eixa parcel·la de la política valenciana.

Des de fa alguns anys, alguns hem anat apuntant, en esta columneta i en altres espais periodístics, la necessitat d’un nou pacte pel valencià entre tots els partits representats en les Corts Valencianes o, almenys d’una majoria d’estos. Un pacte semblant als de la creació de l’Estatut, l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià o la creació de l’AVL. Eixe nou pacte és necessari perquè esta llengua va retrocedint a poc a poc, però sense parar, en l’ús social i en la transmissió generacional, encara que per escrit s’usa més i millor que mai. Fa falta parar eixe retrocés, però això no ho aconseguirem sense el consens i l’acord de tots o de la gran majoria dels grups i institucions representatius del poble valencià. Perquè el valencià és de tots els valencians i valencianes.

Ja se sap que la minorització d’esta i de les altres llengües espanyoles, a banda del castellà, es deu, principalment, a raons i pressions sociopolítiques, històriques i actuals del centralisme i a la marginació legal d’eixes llengües. Però a banda d’eixa situació, que cal lluitar per superar-la, en el cas de la nostra, cal una política lingüística de protecció i promoció del valencià que no cree rebuig en la ciutadania valenciana, com ha anat creant-se en els últims anys. A banda d’un model lingüístic excloent de centenars de paraules, expressions i formes pròpies de la parla valenciana, substituïdes per altres procedents d’altres zones d’este idioma, cosa que produïx desafecció entre la immensa majoria d’usuaris del valencià, hi ha dos qüestions que han provocat un rebuig molt fort en determinada gent, com són els exàmens de coneixements de valencià i el requisit lingüístic. Les proves medidores i acreditatives de saber o dominar esta llengua són d’una complicació tan gran que fan que els percentatges de suspensos, en els nivells C1 i C2 (mitjà i superior d’abans), siguen molt grans i que xavals/xavales valencianoparlants amb la majoria dels estudis en valencià, inclús els universitaris, hagen de repetir tres i quatre vegades eixos eixos exàmens. Evidentment, això crea una irritació en els examinands i les seues famílies que provoca desafeccions polítiques, principalment, cap al partit responsable d’eixe tipus de proves.

El requisit lingüístic ha sigut un altre element de desafecció. No hi ha hagut, finalment, acord, però molta gent, de vot valencianiste-nacionaliste, incloent-hi funcionaris de les administracions valencianes, han optat per castigar els que volien un requisit més difícil. L’ús del valencià deu ser obligatori en el treball per al funcionariat, i per això ha d’estar la formació lingüística corresponent, però el requisit, principalment, deu anar lligat al valencià dels estudis reglats, sense que calguen proves ni barreres complicades de franquejar. I, especialment i sobretot, cal simplificar i fer més fàcil la normativa. I fer-la més assimilable i practicable. Seguirem parlant de tot això