Fue una mala pasada que me jugó la vista: que leí «ocultista» donde ponía oculista. Médico oculista. Lo leí mal, en esa lectura instantánea que más es ver que leer, al pasar junto a la placa de un oftalmólogo —placa brillante y pulida de profesional cualificado que gana dinero; placa de auténtico tronío, en estirpe y distinción de flor, nata y aristocracia notarial, registral y odontológica—. Esbocé, como es lógico, media sonrisa en obsequio humilde ante mi error; y la imaginación, que no para, y a la que basta una milésima de segundo para estar en otro sitio, me llevó instantáneamenta al tiempo de los charlatanes y los buhoneros, de los hablistas y los timadores que vendían panaceas, elixires y remedios universales; al tiempo de los frenólogos, de los fisonomistas y las Mary Baker Eddy, cuando la quiromancia se daba ínfulas de ciencia y cualquier canalla era doctor de lo suyo. En ese tiempo hubiera encajado sin mayor estridencia el título de «médico ocultista». Y hasta sería posible que hallara un engaste lógico en el nuestro: bastaría con tomar el nombre de la especialidad en su acepción adecuada. Ocultista de ocultismo es propio de finales del xix, con la revolución industrial y el despegue un tanto errático de la ciencia. Ocultista de ocultar, sin embargo, es más propio del presente, cuando si algo caracteriza la publicidad, la política, la tecnología y la vida misma es el ocultamiento, el escamoteo, el disfraz y el disimulo de los verdaderos propósitos.

A lo mejor no fue la vista la que me jugó una mala pasada, sino el subconsciente, la intuición o como quiera llamarse la profunda y misteriosa loncha de la mente donde fraguan las ideas, las premoniciones y los sueños; e incluso puede que fuera la inaccesible anfractuosidad cerebral en que ideas, premoniciones y sueños convergen y exudan sustancia común. El caso es que viene siendo noticia el mohín, el remilgo, el chirrido y la repulsión que determinadas especialidades inspiran al médico novel; y que un amigo cirujano, con quien he conversado a este respecto, me asegura que un médico genuino —un médico de vocación— encuentra válida y motivadora cualquier especialidad. Estas cosas proporcionan cierta concreción al inicialmente disparatado concepto de «médico ocultista», por lo bien que retrata el talante de muchos que son médicos porque han aprobado la carrera y el mir, y ocultistas porque ocultan su falta de vocación; de muchos que carecen, para validar el título, del sello y el timbre de la vocación; de los nuevos galenos que dejan ver, al trasluz de las maniobras con que soslayan Atención Primaria, la motivación crematística de su esfuerzo. Mucho nivel académico pero ninguno científico, humanístico, idealista; de modo que, al fin y al cabo, la «medicina ocultista» existe: son los médicos que profesan, en tendencia creciente, la dimensión dineraria de la disciplina, la exclusiva, limitadora y destructiva dimensión dineraria que los desacredita como médicos y destruye la esencia de la profesión. El cuadro médico está llenándose de «ocultistas», de médicos por dinero, posición y prestigio, que son los contornos, los accesorios y las adehalas del oficio, pero no su espíritu y su verdad. Quizá el criterio para empezar la carrera, en lugar de una nota de corte, debiera ser un test psicológico, un test vocacional realizado, claro está, por psicólogos de acrisolada vocación —que «ocultistas» los hay por doquier, y siempre son perniciosos—. Ya he dicho en otras ocasiones y otros contextos que de un cinco en el selectivo y vocación salen mejores médicos que de un catorce y «ocultismo». El problema es grave y de difícil manejo en este principio de siglo mundano, sensual y utilitarista, en estos felices 20 redivivos. Hoy no es requisito, en lo inteligente, que vaya junto a lo entregado y lo voluntarioso, error de bulto que genera «médicos ocultistas» y cosas peores.