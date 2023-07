Ha guanyat —perdent— l’esquerra o ha perdut —guanyant— la dreta? Com tot és segons el color del cristall amb què es mira, allà on uns veuen la bona notícia (que l’esquerra repetirà govern de coalició o hi haurà noves eleccions) altres veuen la mala (que el PP té més escons i la resta de partits l’han de deixar governar). Com la del meteoròleg: que diga que tindrem un estiu plovedor és una bona notícia per als venedors de paraigües, però molt mala per als que agafen vacances. L’esquerra ha guanyat —perdent— per mèrits propis i, també, pels demèrits aportats en abundància pel PPVox —escric separades les dues sigles i el teclat esborra reiteradament el guionet fent-ne un híbrid, és a dir, dos en un; per què serà?— que ha fet del seu programa un llibre de ficció sobre l’antisanchismo, eixa mena de beuratge sedatiu per endormiscar la capacitat crítica i que a grans dosis provoca un estat de beata imbecil·litat.

Però, tornem al fil de la qüestió. Quan jo parlava dels mèrits de l’esquerra no pensava només en els que acumula en el passat, on exhibeix un notable full de serveis (situar les persones al centre de les seues preocupacions, enfortir els serveis públics, mantenir el poder adquisitiu de les pensions, avançar en el dret a un habitatge digne, generar llocs de treball, lluitar contra el canvi climàtic, etc.), sinó en els mèrits que assolirà en el futur. Quant als demèrits de PPVox que han permès que l’esquerra guanye —perdent—, són bastants com per a què s’ho faça mirar i abandone el llenguatge d’Homer Simpson: autoritari, masclista i racista, a més de generar mitges veritats i mentides amb les que podria omplir tota una enciclopèdia de perfídies (què plaent em resulta escriure perfídies!). Com apuntava Saramago, «La derrota té alguna cosa positiva: mai no és definitiva. En canvi, la victòria té una cosa negativa: no és mai definitiva». El 23J n’és un exemple: tan provisional és la victòria del guanyador que qui té més possibilitats de governar és el perdedor.