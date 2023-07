Dos tercios de los países con mayor índice de progreso social registran un mayor peso específico de empresas cooperativas en sus economías, según se ha hecho público estos días con motivo de la conmemoración, el 1 de julio, del Día Mundial del Cooperativismo. Y es que, allí donde se desarrolla, el ecosistema empresarial cooperativo conforma un tejido económico al servicio de las personas y de la sostenibilidad de los recursos. Es socialmente responsable sin dejar de ser competitivo económicamente.

La cuestión es que el beneficio económico de las cooperativas no es un fin en sí mismo, como en las empresas de capital, sino que se convierte en un instrumento al servicio de un propósito, el que democráticamente deciden quienes las conforman: proveer a las personas socias de empleos estables y en las mejores condiciones laborales posibles; ofrecer bienes y servicios necesarios a la comunidad a precios razonables o allí donde no existen porque ‘el capital’ no encuentra suficiente beneficio; contribuir a la dinamización del medio rural o de poblaciones del interior afectadas por pérdida continuada de población y, por ende, deprimidas económicamente. En definitiva, las cooperativas dan respuesta a retos y problemas, actuales y de siempre, a través de un modelo empresarial sustentado en los principios y valores del cooperativismo.

Hoy el cooperativismo de trabajo ha alcanzado el mayor grado de madurez de su historia para lograr su propósito genuino: hacer economía situando en el centro a las personas. Es un sector empresarial sólido, que se ha mostrado resiliente durante estos últimos tiempos difíciles, dinámico en sectores emergentes, generador de nuevas oportunidades al compás de nuevas inquietudes y necesidades de la sociedad, y un vivero del cooperativismo, al haberse convertido en una alternativa de autoempleo real cada día para más personas, algunas pertenecientes a colectivos vulnerables. No debe extrañar, por tanto, que desde la Fundación Novaterra se ofrezca el cooperativismo como una excelente alternativa para quienes buscan emprender una actividad empresarial desde una perspectiva solidaria. Resulta, pues, del todo coherente la participación de Fevecta y de cooperativas emblemáticas como Caixa Popular y Florida Centre de Formació en el Patronato de Novaterra.

Basadas en valores como la ayuda mutua, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad, las cooperativas son hoy una garantía de sostenibilidad económica centrada en el interés general, capaces de aportar a su entorno empleo de calidad, arraigo al territorio y cohesión social. Somos la alternativa real a las brechas que se van abriendo en nuestra sociedad por los efectos de un capitalismo desmedido: la de la pobreza, la de la desigualdad social o la de género. El cooperativismo está hoy presente en todo el mundo y es reconocido como una herramienta de primer orden para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como decía Marcos de Castro en su artículo ‘La economía social, constructora de cohesión social’: «En esta sociedad de mercado que desea que ninguna norma le regule, la pobreza se profundiza y se extiende mientras que la riqueza se concentra y se agranda; la precariedad toma cuerpo en nuestro esquema laboral y tener trabajo ya no asegura salir de la penuria». Pues bien, casi dos siglos después de su nacimiento como revulsivo a la precariedad laboral de la revolución industrial, el cooperativismo hoy se ha convertido en la alternativa real e imprescindible para humanizar nuestro sistema económico y preservar nuestro planeta.

La relación directa entre la economía cooperativa y la construcción de una sociedad más cohesionada y equitativa, más democrática, ha quedado ya fuera de toda duda. Y cada vez son más las instituciones públicas y privadas que lo reconocen. Contamos con un Plan de Acción Europeo para la Economía Social, con una Estrategia Española de Economía Social 2021-2027, con un Observatorio Español de la Economía Social, con una Ley española de Economía Social, una ley nacional de Cooperativas y 17 legislaciones autonómicas sobre la materia y, en la Comunitat Valenciana, con un Plan para dar impulso al desarrollo del sector.

Nuestro modelo productivo aún no aprueba en sostenibilidad, calidad en el empleo o en innovación social. Pero, en esa apasionante travesía, las cooperativas somos una parte fundamental de la solución.