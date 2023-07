El passat diumenge honestament crec, que va guanyar la normalitat democràtica. Una taxa major de participació en plena canícula estiuenca i la voluntat de molta gent de frenar un rastre de mentides que, no per més repetides es converteixen en realitats. Crec que va fer eixir de casa a molta gent.

Ara, després d’aquesta lliçó de normalitat democràtica per part de la ciutadania, és l’hora de la política. Però de la política normalitzada perquè el poble ha parlat i, malgrat que ha donat un parlament fragmentat políticament, si es vol governar s’ha de pactar que és el que s’ha decidit. I ha sigut una decisió legítima que s’ha de complir per part de qui vulga i puga formar govern.

Enrere haurien de quedar expressions com “govern Franquenstein” o “govern filoetarra” i altres expressions que busquen deslegitimar el govern que aplegue a pactes per a poder exercir la seua tasca.

No espere massa del PP que, de seguida va exigir governar per ser el partit més votat, oblidant (solen tindre memòria molt selectiva, tot cal dir-ho) que en algunes comunitats autònomes governen gràcies a pactes amb el partit ultradretà i desplaçant així al partit més votat.

No espere massa, com acabe de dir, però sí que mantinguen la lleialtat democràtica i que sàpien quedar-se on la ciutadania els ha col·locat. És el mínim que poden fer. Bé, això i mantindre les formes una mica, deixant de mentir a tort i dret com porten fent anys. Crec recordar que se’n diu dignitat, però amb la seua trajectòria, igual ni se’n recorden del que significa aquesta preciosa paraula.

La guerra interna que s’obrirà (si no està ja oberta) al si del PP per no poder conformar govern serà digna d’estudi després d’haver-hi tensat tant la societat i no sols al llarg de la campanya que han fet i que ha estat realment vergonyosa. Han obviat, per exemple, que acudir a un debat en la televisió pública és un dret de la ciutadania i decidir no anar és menysprear obertament aquest dret. I ho pagaran quedant-se a l’oposició una altra temporada. Això si, tornaran a qüestionar qualsevol decisió que prenga el nou govern, si al final es pot conformar, perquè no entenen de respecte democràtic.

Però vull insistir en la idea que el que realment ha guanyat a les passades eleccions generals ha estat la normalitat democràtica sobre la immoralitat que signifiquen les mentides i les vetlades i no tan vetlades amenaces sobre la gestió del vot per correu o sobre la intencionalitat de RENFE perquè els trens entre València i Madrid no funcionaren al llarg de la jornada electoral. O les mentides contades per Feijoo a una entrevista a la televisió pública i rebatudes per una professional del periodisme a qui de seguida li van caure tot un seguit d’amenaces per haver contradit, i amb tota la raó del món, les afirmacions falses del candidat a ser president del govern del PP.

Tot això, juntament amb la formidable davallada de representació del partit ultradretà, em fan reafirmar-me en què qui realment ha donat tota una lliçó de democràcia davant del perill que significava un govern del PP amb la ultradreta, ha sigut la ciutadania que hem demostrat la nostra maduresa.

Així com la dignitat d’un home major amb mal de cames que hi havia a una altra cua del col·legi electoral on vaig votar que va agafar una cadira i anava avançant per la cua amb la cadira i que, quan la gent li oferia avançar, ell contestava que no feia falta, que tenia tot el temps del món per a votar que “només” li feien mal les cames, però que això no li anava a impedir votar. Una lliçó de dignitat.

La resta està per vindre i tot aplegarà, però de moment el que ha guanyat és la normalitat democràtica enfront de la immoralitat de les mentides. I això no és poc!