Una de les qualitats que més valore en les persones és la puntualitat. No sempre la practique. He tingut etapes de la meua vida en la qual me’n faltava prou. No era per perea o perquè no estiguera fent res. En el meu cas, la causa és que apurava els minuts dedicats a una activitat anterior. Sempre m’ha costat tallar el temps assignat a un treball o projecte que m’apassionava. Trobe que ara, amb l’edat, m’he regenerat. Però, si dic tot açò, des de l’estima per la seriositat en l’hora assignada per a una trobada o acte, és perquè considere important la locució «a hora». S’empra per a deixar clar que una acció s’ha fet amb puntualitat, en el moment previst i assenyalat. El passat cap de setmana celebràrem ‘a hora’ la «Nit de les Estreles» al Garbí, organitzada per l’associació Arrels d’Estivella, amb el meteoròleg Joan-Carles Fortea. La data estava assignada de feia mesos perquè pareixia la més apropiada per a vore el cel nocturn. Enguany estava núvol i fins i tot caigueren unes gotes. Així que, no sempre fer les activitats puntualment o amb exactitud és senyal d’èxit. He arribat ‘a hora’ a l’homenatge celebrat a Torrent al músic Vicent Torrent. El metro ha sigut el que m’ha portat allí. Continue sense entendre com es retira el nom a una persona que és un referent identitari. Qui no ha sentit alguna volta el «Tio Canya»? No trobe que eixe cant siga propi d’un partit o d’unes sigles. En la meua falla, és la música amb la qual s’acaben les vetlades musicals, sense pensar en ideologies. També ha arribat ’a hora’, com s’havia anunciat, el primer govern del president Mazón. Reconec que em preocupa l’arribada d’un torero a la conselleria de Cultura perquè des d’allí es gestionen les biblioteques i el patrimoni. Les últimes accions del partit on militat el conseller no demostren que estiguen fetes des de l’estima per la llibertat de lectura, valor amb el qual els agrada omplir-se la boca. Sincerament, no sé què poden aportar al foment de la lectura. Tampoc sé si el partit amb el qual ha pactat sabrà frenar-li les decisions dictatorials o autoritàries que puguen prendre. En definitiva, intentem realitzar tot ‘a hora’ per a ordenar les nostres activitats. La puntualitat és la millor manera de respectar el treball dels altres.Una de les qualitats que més valore en les persones és la puntualitat. No sempre la practique. He tingut etapes de la meua vida en la qual me’n faltava prou. No era per perea o perquè no estiguera fent res. En el meu cas, la causa és que apurava els minuts dedicats a una activitat anterior. Sempre m’ha costat tallar el temps assignat a un treball o projecte que m’apassionava. Trobe que ara, amb l’edat, m’he regenerat. Però, si dic tot açò, des de l’estima per la seriositat en l’hora assignada per a una trobada o acte, és perquè considere important la locució «a hora». S’empra per a deixar clar que una acció s’ha fet amb puntualitat, en el moment previst i assenyalat. El passat cap de setmana celebràrem ‘a hora’ la «Nit de les Estreles» al Garbí, organitzada per l’associació Arrels d’Estivella, amb el meteoròleg Joan-Carles Fortea. La data estava assignada de feia mesos perquè pareixia la més apropiada per a vore el cel nocturn. Enguany estava núvol i fins i tot caigueren unes gotes. Així que, no sempre fer les activitats puntualment o amb exactitud és senyal d’èxit. He arribat ‘a hora’ a l’homenatge celebrat a Torrent al músic Vicent Torrent. El metro ha sigut el que m’ha portat allí. Continue sense entendre com es retira el nom a una persona que és un referent identitari. Qui no ha sentit alguna volta el «Tio Canya»? No trobe que eixe cant siga propi d’un partit o d’unes sigles. En la meua falla, és la música amb la qual s’acaben les vetlades musicals, sense pensar en ideologies. També ha arribat ’a hora’, com s’havia anunciat, el primer govern del president Mazón. Reconec que em preocupa l’arribada d’un torero a la conselleria de Cultura perquè des d’allí es gestionen les biblioteques i el patrimoni. Les últimes accions del partit on militat el conseller no demostren que estiguen fetes des de l’estima per la llibertat de lectura, valor amb el qual els agrada omplir-se la boca. Sincerament, no sé què poden aportar al foment de la lectura. Tampoc sé si el partit amb el qual ha pactat sabrà frenar-li les decisions dictatorials o autoritàries que puguen prendre. En definitiva, intentem realitzar tot ‘a hora’ per a ordenar les nostres activitats. La puntualitat és la millor manera de respectar el treball dels altres.