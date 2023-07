Cuando llega el tiempo de las oposiciones y aparecen en los diarios oficiales sus convocatorias, se produce un importante movimiento sísmico en un sector de la población. En los funcionarios por el temor a formar parte de los tribunales, y en las personas que opositan porque llega el momento de comprobar el efecto de su esfuerzo. Una de las oposiciones que se están produciendo en estos momentos son las de acceso al cuerpo del profesorado de secundaria y sobre ellas deseamos hacer algunos comentarios.

La fase de oposición actual tiene dos partes: A) el desarrollo por escrito de un tema elegido al azar, y B) la presentación y defensa oral de una unidad didáctica, previamente elaborada.

A) En el escrito del tema, y para un trato igualitario, se dictan normas que buscan el anonimato. Así, no debe aparecer ningún signo de identificación, como poner el nombre, usar colores, marcas extrañas, etc. Algunas de estas normas pueden ir en contra del propio objetivo de la oposición, pues dificultan la expresión de los conocimientos sobre la materia. Así, se ha prohibido el uso de las mayúsculas si no es al comienzo del párrafo. No se ha permitido el subrayado de títulos o palabras clave que mejoran la organización del texto Se ha prohibido el uso de dibujos o esquemas, sin tener en cuenta que la construcción de algunas materias como las Ciencias Naturales no puede entenderse sin este recurso (basta recordar los dibujos de Ramón y Cajal sobre las neuronas para entender el sistema nervioso). No se han aceptado mapas conceptuales, cuando son expresión de una visión global del tema. En algunos tribunales incluso se limitaba el número de páginas.

B) En la presentación y defensa de la unidad didáctica, la convocatoria indicaba que se disponían de 10 minutos de preparación, 30 minutos para la defensa oral y 10 para preguntas del tribunal. En la exposición, que siendo pública se han puesto dificultades para que así ocurra, se podía utilizar el material auxiliar que considerará el/la aspirante, así como un guión que no debía exceder de un folio. Algunos tribunales, interpretando dicha norma, no han permitido el uso del ordenador, del proyector, de la pantalla digital, ya existentes en las propias aulas. En cuanto el guion, entregaban un folio en blanco en el que, manualmente, el opositor debía escribir dicho guión.

Cuando los opositores decidían aportar su propio proyector y ordenador e instalarlos en los 10 minutos previos, algunos tribunales entendían que ese tiempo lo debían descontar de la presentación. Incluso podía darse el caso de no tener esa posibilidad, por falta de mesa, puntos de apoyo o colocación del tribunal. ¿Quién se encarga de la infraestructura de las oposiciones?

Las diferentes interpretaciones de la convocatoria y la variedad de situaciones poco favorecedoras para la defensa de las Unidades Didácticas han sido importantes, lo que va en perjuicio de la homogeneidad en la aplicación de una norma, de la coordinación de los tribunales, y lo que es peor, de la igualdad de condiciones para las personas opositoras.

En estos exámenes hemos visto imaginativas soluciones a las dificultades: mesitas con ruedas que albergan los medios audiovisuales, hojas plastificadas que contienen dibujos y esquemas para enseñar al tribunal, corchos con chinchetas, pizarras portátiles, trípodes… Un alarde de imaginación, que ofrecía la tristeza de observar al lado de modernas y flamantes pizarras digitales, papelitos colgados llenos de información, carteles apoyados en las paredes, y opositores escribiendo con tiza en las pizarras.

Parece un modo poco adecuado para comprobar la adquisición de las competencias digitales, de comunicación, etc. que los opositores deben tener adquiridas y deben saber enseñar. Quizás convendría que, de la misma forma que los tribunales preguntan a los opositores cómo desarrollan y evalúan competencias entre su alumnado, se pregunten ellos mismos de qué manera comprueban las competencias adquiridas por las personas que se presentan y de qué forma las evalúan, pues parece complicado comprobarlo escribiendo en la pizarra, colgando cartelitos por las paredes u ofreciendo un guion escrito a mano de su intervención.