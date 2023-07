Vivir es revivir. Es de esas frases que demuestran que no tienes veinte años, que solo es posible si te paras a pensar en lo hecho. A los veinte años haces primero y si acaso piensas luego. Viajamos muchas veces para revivir, persiguiendo lugares y emociones experimentadas, buscándonos a nosotros mismos. Viajar es desear volver a vivir. Intentarlo. Perseguir un espejismo. Vencer al tiempo. Uno de esos imposibles que creemos posibles. Vivir es eso fundamentalmente, empeñarse en imposibles. Desafiar al destino, hacer cada día como si fuéramos inmortales.

Leo cada día muchas opiniones sobre este tiempo escurridizo (como todos) y me parece que existe una sobreabundancia de voces de gentes que ya empezamos a mirar la plaza desde el tejado. Y este siempre implica distancia y ver la vida de lejos.

Me gustan la moderación, el entendimiento entre diferentes, la centralidad. No me he cansado de recomendarlas y no renuncio ahora a esa receta, pero la abundancia de invitaciones a buscar unos pocos puntos en común y dejar que una corte de gestores económicos y administrativos de excelencia los aplique me deja un regusto temeroso y egoísta. Me suena a satisfechos burgueses de hoy que tenemos miedo de perder nuestro estatus. Me parece que es una actitud lógica, pero también creo que deberíamos tener la oportunidad de oír más voces de los que están empezando y no tienen un corral que defender, sino que aún han de construir un mínimo vallado. El que defiende su parcela siempre quiere conservar. El que quiere conquistar está obligado a arriesgar. No se trata del derecho a equivocarse, una frase hueca como la mayoría de esas que pasan a la categoría de frases hechas, sino de la necesidad de buscar vías diferentes de futuro, que se podrán ver abajo, en el asfalto caliente, con la piel sudada y no desde este tejado limpio y soberbio.

En fin, que no deberíamos dar tantas lecciones, que el pasado no es una referencia que sirva para todo. Que el conformismo, que también he defendido con una cierta mesura, no nos puede llevar a situarnos en la simple posibilidad de elegir entre distintas versiones de una misma mercancía. Escribe Hernán Díaz (Fortuna) que esa es la base de la idea americana de libertad y es como si Isabel Díaz Ayuso hubiera bebido de las mismas fuentes cuando convirtió el concepto en señuelo de marketing.

Escribo esto y me encuentro en la televisión callada que acompaña el ajetreo de redacción la imagen de distintos grupos de africanos muertos en el desierto entre Libia y Túnez. Algunos cuerpos empiezan a desprender fluidos. La crudeza es a veces necesaria para asimilar el horror. Sobre la mesa de trabajo descansan los periódicos del día. «El gran éxito del capitalismo es que se nos olvide que sigue habiendo diferencias», dice el subrayado de una entrevista. De algo así va nuestra vida occidental en estos tiempos, de hacer como que no vemos y seguir caminando. En mi caso, de seguir divagando para no perderme en el desvarío.

El pasado es una manera siempre eficaz de refugio y alivio. Dicen que el progreso es desafiar al destino, rebelarse contra lo que parece inamovible. No seríamos hijos hoy de esa Ilustración que hermana, libera e iguala si no hubiera habido revolución. Algunos lo del destino lo llevamos marcado desde niños. Como si una sombra te siguiera.

En este verano de noticias de ahogamientos la memoria me lleva a aquel día de playa en que el padre de un amigo empezó a pedir auxilio allá lejos, entre las olas. Lo sacaron. No sabía qué había sucedido, solo que la orilla estaba cada vez más lejos. Lo atendieron unas horas en la posta de la Cruz Roja y volvimos como habíamos llegado, con él al volante y la sombrilla y la nevera con barras de hielo en el maletero. No pasó ni un mes. En el colmado de la esquina la noticia que corría de boca en boca aquella mañana era ese cartero joven, de cuarenta y pocos, que había muerto esa noche de repente en su cama, calladamente, al lado de su mujer. Supe sin saber que era el padre de mi amigo. La segunda vez no había podido esquivar a la muerte. Tardé en entender (a veces pienso que aún no lo he conseguido) que lo importante no es el final, sino intentarlo, plantar cara a lo irremediable. La vida iba a ser eso. Ganar perdiendo.