Tinc les cames fetes un santllàtzer! És a dir, plenes de ferides i nafres i esta vegada no per un bac ―per favor, un altre, no― sinó per picades de mosquits i tigres i mossos de mosques. No soc l’única, de fet, al gimnàs on vaig tots els dies a fer la rehabilitació del colze és un tema comú i repetit. Es trafica amb la informació de les millors marques de repel·lents i dels millors preus i com aconseguir-los. Als remeis de la indústria de la química s’afigen els casolans, els remeis naturals de tota la vida i fins i tot, els màgics en forma d’encantaments.

Els nostres mosquits, grisos, quasi invisibles, han desaparegut. Les faves que et deixaven si no resisties la picor i et rascaves, també. Ara tenim uns insectes estranys, més negres, més agressius. També ho és la picor, que es mostra en forma d’alteracions de la pell, calenta i coenta, fins a convertir-se en punts rojos que conserven la rabior i el desfici dies i dies. Ens diuen que provenen d’altres latituds i que el nostre clima més fred no els assentava bé, fins que els nostres estius han passat de mediterranis a tropicals. Certament, com en la vida, no som tots iguals i, mentre que per a alguns és una molèstia, per a altres és un patiment. Sang dolça, feromones, olors de la suor... mites i veritats s’entrellacen en la conversa tot esperant l’explicació científica de per què algunes cames semblen un coixinet de les agulles. La lluita de la química contra els insectes, vectors de malalties com ara la malària, el dengue o el zika ja té anys, de fet té premi Nobel i tot, el de Medicina de 1948, atorgat a Paul Hermann Müller «pel descobriment de l’alta eficàcia del DDT contra diversos artròpodes». El DDT, causant de la devastació de milers d’ecosistemes, era en la meua infància un producte molt comú en les cases i en els horts. Tan d’ús comú era que donà nom a un còmic de l’editorial Bruguera, juntament amb TBO. Però la paraula que relacionem amb mosquit és sense dubte ‘flit’, l’insecticida creat per la Standard Oil Company l’any 1923. ‘Flitar’ (polvoritzar amb insecticida) i ‘flit’ estan ja en els diccionaris, com també ‘canvi climàtic’ i ‘emergència’.