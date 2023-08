Difícil el rompecabezas que ha quedado tras el resultado electoral del 23J. El voto se ha distribuido de tal manera que su consecuencia práctica está llena de incógnitas.

Algunas de las circunstancias vividas son meridianamente clarificadoras. Como aspecto más destacable resulta la comprobación de que mientras la ultraderecha está creciendo por Europa, en España se acaba de producir un frenazo importante, incluso han retrocedido respecto a resultados anteriores. Parece que aquello de que era imparable, el auge ultraconservador, no era cierto. Lo más interesante ha sido comprobar como en un país de la Unión Europea que tuvo el dudoso honor de mantener viva la última dictadura, los ciudadanos acaban de manifestar que no quieren miradas hacia atrás.

En segundo lugar, otra de las predicciones que han saltado por los aires, la falacia de la oportunidad de unas elecciones porque se convocaban bajo la presión del calor, las vacaciones, la carretera y numerosas circunstancias añadidas, todas ellas, conjugadas para que la participación en las urnas no fuera relevante, ahora hemos comprobado que, de eso nada, sino más bien, todo lo contrario.

Puestos a señalar los errores, no se puede pasar página sin destacar el gatillazo de la mayoría de las encuestas, la demoscopia está demandando un cambio urgente en su forma de analizar la realidad, en ocasiones, más parece que pretenda influir que conocer. El mercado de las encuestas se ha mostrado con una falta de rigor que no merece ningún tipo de confianza en su efectividad.

Hasta ahí las certezas, el resto todo es incertidumbre. El arco parlamentario resultante de las votaciones presenta una composición muy plural, y las declaraciones previas a las negociaciones, efectuadas por distintos líderes, presentan un elemento común, discursos muy efectistas, tratando de desmarcarse de cualquier tipo de afinidad hacia aquellas propuestas que no sean las propias. Un panorama que no augura conclusiones ni fáciles ni rápidas. En esta situación que estamos viviendo parece que se está produciendo una amnesia generalizada, no otorgando el valor que supone un elemento común que deben de compartir todas aquellas opciones que han participado en este proceso democrático. Por encima de las consignas y los posicionamientos ideológicos, los representantes electos, tienen la obligación de encaminar sus actuaciones a la consecución de una alternativa de gobernabilidad. No podemos permitirnos el lujo de paralizar las instituciones, con el daño consiguiente que repercute en todas las esferas de la sociedad, especialmente en aquellas que afectan a los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos.

La generosidad, y recuperar lo que significa gestionar el bien común como meta, es algo que se deben de estar planteando todas y cada una de las opciones que están en liza en estos momentos, si no, corremos el riesgo de entrar en una espiral en la que las matemáticas manden sobre el interés colectivo y nos veamos abocados a un interminable calendario electoral donde la única esperanza descanse en que se produzca el gol en propia puerta de alguna de las opciones presentadas, o llegar a acuerdos puntuales que sean fruto de alguna subasta que ponga en cuestión el interés de la mayoría.