La investidura, com la moneda, està en l’aire. Caurà cara o caurà creu? Sánchez o Feijóo? A deu dies de les eleccions, les negociacions estan en «mode avió». Desactivades. O això sembla, ja que Montescos i Capuletos no estan posant tota la carn a la graella. A Bogart i a Bergman sempre els quedava París; però si Sánchez o Feijóo fracassen no els quedarà París on anar. Una cosa serà el que diguen els seus en públic i altra diferent el que pensen realment; com les parelles que no superen la decepció i prometen lleialtat mentre tramen la infidelitat. La investidura no té solucions fàcils ni rectilínies; però seria depriment repetir eleccions (sala d’espera de la que sortiria la majoria de dreta); i ja saben com les gasta pel que fa a drets bàsics, identitat i cultura: ruixa amb gasolina els incendis que hauria d’apagar.

Cal, doncs, que el PSOE es comprometa a resoldre l’encaix de Catalunya i Euskadi d’acord amb la realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística de l’Estat. I com que l’Espanya real és la de la diversitat i no la de la uniformitat, reinterpretar la Constitució és tan raonable com ineludible. Perquè és l’única via per elevar el poder polític d’algunes autonomies. I perquè, tard o d’hora, caldrà desenvolupar l’article 2), per diferenciar entre nacionalitats i regions; complir l’article 3), que obliga l’Estat a defensar les quatre cultures; convertir el Senat en una veritable cambra de «representació territorial», com la defineix l’article 69.1); interpretar de forma més autonomista l’article 149.1), limitant el concepte de llei de bases i llei orgànica; transferir facultats legislatives i competències de l’Estat aplicant els articles 150.1) i 150.2); fer camí cap a l’Administració única reformant l’article 152.1); desenvolupar l’article 156.2), a fi que les autonomies actuen com a delegades de l’Estat en la gestió dels impostos... (Relectura constitucional que s’allarga en entrar al territori inexplorat dels punts suspensius).