El mite Vicent Torrent

Els pobles es consoliden perquè, amb el pas del temps, sorgixen personatges que els ajuden a sentir que tenen una identitat pròpia. L’abstracció podria esmentar-se ara o en un altre moment. Però, casualment, el problema identitari està de moda. Tornen les veus que volen imposar el que entenen pels ingredients de la identitat valenciana. Són aquelles persones que obliden que, des de l’arribada de l’estatut d’autonomia, la nostra nacionalitat es fonamenta en la tradició provinent de l’històric Regne de València i en la concepció moderna del País Valencià. Eixe fet significa que el poble valencià, com així expressaren els legisladors, es manté amb una identitat plural i conciliadora en la qual caben tots i totes. Tanmateix, l’arribada de nous governs municipals ha suposat, en alguns llocs, l’entrada d’un discurs identitari poc integrador.

En este context, fa uns pocs dies, sorgia la notícia que ‘Vicent Torrent’ deixava de ser la denominació de l’auditori de Torrent. L’esdeveniment convida a la reflexió. És molt més que un acte administratiu pel qual es canvia el nom d’un local. Podríem dir que Vicent Torrent és un músic de Torrent. Podríem esmentar que és un musicòleg que va marcar la recuperació de la música tradicional valenciana. Podríem manifestar que és el cantant d’un històric grup de música. No obstant això, si solament diguérem eixos enunciats, no expressaríem tot el que suposa Vicent Torrent per als valencians i les valencianes; i sobretot per aquelles persones que entenen que no som res si no tenim la consciència de ser poble.

Vicent Torrent és una d’eixes escasses personalitats que, amb les cançons, ha encoratjat a comprendre la nostra identitat. Els seus brillants projectes i quefers són dignes d’un bon currículum. Però, més enllà del treball, les cançons han ajudat a entendre’ns com a valencians i valencianes que mirem el passat i projectem un futur superador. Quan sorgix una persona així, ens trobem davant d’un homenot. D’eixa manera, es definixen els qui destaquen per la seua gran aportació intel·lectual, artística o cívica. També podem dir que amb ell tenim un mite, perquè s’ha convertit en model o prototip d’un poble. L’atribució s’observa després de comprovar l’efecte que va tindre el Cant dels maulets, les tradicions musicals recuperades i, indubtablement, el que ha suposat l’existència del Tio Canya.

Quants pobles hagueren desitjat tindre algú que reivindicara el seu propi Tio Canya? Mai una lletra va ser capaç d’explicar amb tanta claredat l’evolució d’un país marginat. No teníem una cançó que ens recordara com hem sigut i que alhora ens donara confiança en nosaltres mateixos. Cantant el Tio Canya, diem molt i ens sentim poble. Eixos dos ingredients són suficients per a entendre que el seu creador és un referent popular i un mite per als valencians i per a les valencianes, més enllà de la seua ideologia i pensament. Tots i totes, independentment de com entenguen que és la Comunitat, formen part del missatge cantat pel Tio Canya.

Estem passant uns dies tristos. La causa no és el legítim canvi de govern. L’alternança és senyal de vitalitat, però no pot ser signe de persecució ni argument per a excloure una part de la identitat del poble valencià. Llevant la denominació ‘Vicent Torrent’ a un centre musical local, no sols s’aplica l’autonomia municipal sinó l’exclusió d’un mite valencià. No s’iguala un músic torrentí amb la resta de destacats músics torrentins. Es perd l’oportunitat de fer justícia i dignitat a un referent valencià.

En definitiva, recordem que no anem sobrats de mites contemporanis com el de Vicent Torrent per a anar arraconant-los. No fem política dolenta ni busquem arguments per amagar que Vicent Torrent és un referent de la nostra societat. Els mites no desapareixen per les actituds indignes de les persones polítiques. Elles passaran. Tanmateix, Vicent Torrent i el seu Tio Canya estaran allí per a recordar-nos com a poble i per a dir-nos que sempre podrem reviscolar.