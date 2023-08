Vicent torrent i la carxofa

Una de les primeres mesures que prengué el nou Ajuntament de Torrent fou retirar el nom del músic Vicent Torrent i Centelles, fill de la vila i cantant d’Al Tall, de l’auditori municipal. Posava així en pràctica l’estratègia del greuge, que no sempre funciona, ja que una bona part de la ciutadania hi reaccionà fent públics l’afecte i la gratitud que sent envers una persona que ha consagrat el seu treball a promocionar la música tradicional valenciana.

A les moltes aportacions que ha realitzat aquest homenot, i que han sigut glossades en les darreres setmanes, voldria afegir ara la que l’assenyala com un dels músics que més ha contribuït al manteniment i la difusió del conegut com a Cant de la Carxofa, que se celebra a diverses localitats de l’Horta i barris de València. Així, durant el curs 1984-85 i en la seua condició de responsable del programa «Tallers de Música Popular» de la Conselleria de Cultura, Vicent Torrent contactà amb Pilar Latorre, mestra del col·legi públic Bonavista d’Alaquàs, perquè animara els seus alumnes a entrevistar i gravar persones grans mentre interpretaven cançons tradicionals i antigues. I fou el cas que, de la collita que obtingueren els estudiants de Pilar, la «peça estrella» n’esdevingué el Cant de la Carxofa, que Vicent incorporà al volum cinqué de la Fonoteca de Materials. Recopilació sonora de música tradicional valenciana.

En conseqüència, i tal com ha explicat Torrent, «gràcies al treball d’alumnes i professors, i gràcies a la col·laboració de moltes persones majors que s’avingueren a cantar als xiquets les cançons i melodies antigues», s’aconseguí reunir un ben eloqüent i significatiu arxiu «de la memòria sonora i de la manera tradicional de fer música al nostre país». Un edifici sonor tendre, alegre i benvolent que contrasta amb la trista actitud dèspota de l’actual consistori torrentí.

És per tot això i per més que els valencians –i els habitants de l’Horta Sud en particular– estarem sempre en deute amb Vicent Torrent, una persona que ens ha ensenyat a valorar i estimar la música tradicional. I, singularment, la Carxofa, aquest bell cant que en 1911 i 1914, com a mínim, s’interpretà a Torrent; i que el proper diumenge tindrem ocasió d’escoltar a les localitats de Silla i Aldaia, en viu i en directe.