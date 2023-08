L’alcaldessa de València ja ha portat a la Junta de Govern Local, i que òbviament ho ha aprovat, l'inici dels tràmits administratius perquè Rita Barberá siga alcaldessa honoraria de València i perquè el pont de les Flors porte també el seu nom.

Però fem memòria. Va ser el PP qui va arraconar a Barberá, que ja era senadora, quan va eixir a la llum el cas de corrupció i blanqueig anomenat “Taula” i on estaven implicats part del seu últim equip de govern sent alcaldessa de València. Fins i tot alguns jutjats van preguntar al Tribunal Suprem per la seua condició d’aforada. El mateix PP va obrir un expedient informatiu intern per a investigar tant a la ja senadora com a tots els implicats en aquest cas. Però el tema no es va quedar aquí.

En d'abril del dos mil setze el jutge va demanar al Suprem que imputara a Rita Barberá per blanqueig de capitals. En setembre del mateix any, el Tribunal Suprem va decidir obrir una investigació penal per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en la seua etapa d'alcaldessa de València. Va ser quan el PP li va demanar que renunciara com a senadora, però ella va triar donar-se de baixa del partit i entrar a formar part del grup mixt. D’aquesta manera preservava tant el seu aforament i el seu salari. Però continuem. A l’octubre, el Tribunal Suprem la va citar perquè al novembre, concretament el vint-i-u, declarara com imputada per blanqueig. Dos dies després de declarar, va morir a Madrid i per, tant no va poder ser jutjada. Per tant, al moment de la seua mort no formava part ni del PP ni del Grup Parlamentari del PP al Senat. No ho oblidem. Com tampoc podem perdre de vista que va ser el mateix partit qui li va obrir un expedient informatiu intern. Després de la seua mort es van afanyar totes i tots en blanquejar la seua imatge i en intentar “oblidar” el paper que havien jugat com a partit.

Ara volen restaurar la seua memòria, però el ben cert és que el partit la va trair. Sempre el partit per damunt de les persones. Un vell axioma que, com hem vist recentment, continua no sols viu sinó que a més gaudeix de molt bona salut.

Tot el temps estem parlant de blanqueig de capitals i corrupció amb diners públics i que l’actual alcaldessa vol blanquejar amb les mesures comentades a l’inici.

Però el súmmum és que ha decidit pagar els vots necessaris del partit ultradretà també amb diners públics però sense donar-los cap delegació o, dit d’altra manera, cobrar sense treballar. Però amb diners públics. No sé jo si això no serà una qüestió que la mateixa Intervenció Municipal com a funcionari d’habilitació nacional ho considerarà legal perquè vull insistir en el fet que són diners públics. Però sembla que per tal de governar a l’estil PP són capaços de tot.

Aquesta dona, Mª José Catalá, supervivent dels últims governs del PP a la Generalitat amb Alberto Frabra, ha tingut temps per a aprendre totes les “arts” de govern d’aquells anys que encara fa mal recordar per l'herència reputacional que ens va deixar al poble Valencià.

Com podem veure amb aquestes mesures de blanqueig de la memòria de Rita Barberà així com el fet de pagar els vots del partit ultradretà per a poder mantindre i retindré el poder, però sense mullar-se les mans donant-los cap responsabilitat, marquen l’inici d’una nova etapa de govern del PP a l’Ajuntament de València. Veurem com acaba i, sobretot, veurem on acaben els diners públics de les valencianes i els valencians.