El resultats electorals en allò que qualifiquem com «el nostre país» son una realitat a considerar. Després de vuit anys de viure una realitat, la representada pel Govern del Botànic, de colp i volta ens trobem amb altra; la mostra més visible seria reparar amb quina llengua s´ expressen els nous governants de la Generalitat, així com algunes de les iniciatives que van apareguent. Caldrà buscar explicacions, els aparells dels partits imaginem que ho estaran fent, la gent, però, que a més de votar, hem vingut apostant pel canvi que es produí al 2015, també tenim que treure lliçons, i fins i tot, manifestar els nostres dubtes o simplement dir la nostra.

Doncs, parlem de la realitat, la nova i decebedora realitat. El nostre «país» resulta més aviat un desig, o projecte, fins i tot, si voleu un procés encetat. Abunda molta literatura sobre la «identitat valenciana», una construcció basada en fets històrics, en la llengua, la cultura i altres elements, però, com hem comprovat la major part dels nostres ciutadans a l’hora de votar no ho fan en clau de «país», doncs: en quina ho fan? La gestió de govern, autonòmic o la dels principals central urbans, s’ha caracteritzat per introduir reformes qualitatives en relació a anteriors etapes, no podem parlar de trencament sinó més aviat es tractaria d’un balanç reformista, igualment, cal dir que s’han abordat importants novetats legislatives. Possiblement aquest reformisme no ha estat acompanyat de suficient pedagogia, així, algunes novetats han topat amb sentiments i practiques conservadores. Si es fixem en temes com serien el dels bous al carrer, la taxa turística, les restriccions al cotxe , o regular la vivenda, entre altres, conclourem que han existit canvis qualitatives que demanen debat i participació.

Especial tractament mereix la qüestió de la llengua en l’administració pública o l’escola, puix encara continua vigent l’anàlisi de Marquès, quan assenyalava els complexos d’una part dels valencians envers la seus llengua. Durant la campanya electoral algunes veus, des de dins el espai valencianista, criticaven com el Botànic s’ en havia quedat curt en el requisit lingüístic. Doncs, és que una llei podia haver canviar de la nit al matí una situació de complex d’inferioritat? Doncs, ara al cap i casal tenim ara una alcaldessa que, quan ostentava altre càrrec demanava disculpes quan parlar en valencià. Aquesta senyora, mostra d’ eixe complex d’inferioritat provincià, és alcaldessa amb el vots de la ciutadania, i entre altres coses ha obert les portes a una practica tan atàvica com son els bous al carrer.

Encetem legislatura de contrareforma, ens trobem amb una hegemonia institucional que ens retrotraurà a altres moments anteriors, resten,però, les institucions consultives que no naixen directament del acte electoral, i que per tant, tenen independència de criteri, parle de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Sindicatura de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, i el Consell Valencià de Cultura. Amb alguns d’aquestes institucions caldrà comptar, per frenar els excessos o les decisions injustes dels nous mandataris, o , si ve al cas, per emetre informes que aporten trellat o correccions. Resta també, el llegat d’una experiència reformadora, en qual coincidiren sensibilitats i cultures polítiques diferents, i sobre tot resta la tasca de fer país.