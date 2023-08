A cada contesa electoral en tancar-se el col·legis electorals els mitjans de comunicació fan públiques unes enquestes “a peu d’urna”, encara que moltes, o la majoria, es van fer dies abans de la jornada electoral. A partir d’aquestes dades el personal comença a fer-se il·lusió pensant que les coses no van tan mal pels “seus” i que els contraris van per baix de les expectatives que la campanya presagiava. Cadascú es consola com pot i vol perquè la realitat és que mentre no estiguin contades totes les paperetes les enquestes son paper mullat.

I això va passar el 23-J, una nit que havia començat amb bones perspectives per la dreta extrema, el PP, i els seus socis de l’extrema dreta, VOX, va acabar amb un Feijóo que, a la balconada de Gènova, seu del PP que Casado volia vendre perquè estava pagada amb diners negres i li feia “iuiu”, amb cara seriosa celebrava una victòria amb sabor agre mentre al carrer els seguidors “populars” cridaven el nom d’IDA, una Ayuso, que, de vermell, lluïa entre la blancor de la resta d’ocupants de la balconada, entre ells Cuca Gamarra i González Pons que veien cada vegada més lluny el silló al Consell de Ministres. Les enquestes dels dies de campanya electoral els donaven suficients escons, sumats als de VOX, per arribar a Moncloa. Però en acabar l’escrutini ni amb els vots de VOX, que també va patir un rebolcó electoral, ni amb els dos vots de UPN i CC no arribaven més que a 172 vots. I Feijóo sap que amb un company de viatge com l’extrema dreta no pot recolectar més vots que aquests.

Al carrer Ferraz, prop de Génova, els socialistes estaven eufòrics, la “baraka” de Sánchez havia tornat a funcionar i el que havia començat amb aires de derrota al final de la nit s’havia convertit en una “derrota alegre” perquè finalment qui logra formar Govern és qui obté la majoria de vots dels diputats. El PSOE va obtenir 122 escons, dos més que en l’anterior votació i 14 menys que el PP, però té la ventaja que té més probabilitats de guanyar la cadira presidencial del Consell de Ministres que el PP perquè pot tindre més aliats.

Els pactes tenen un preu, i el preu que ha pagat el PP per les seues aliances amb l’extrema dreta a CC.AA i Ajuntaments es la pèrdua de possibles vots favorables que s’han espantat davant les maneres de governar que han mostrat els membres del partit feixista en arribar a tocar poder. Prohibicions, una ultra católica presidint les Corts al País Valencià, un torero de Conseller de Cultura, negacionistes del canvi climàtic entre les seues files, censura com en temps de Franco, atacs a la llengua catalana i un ampli ventall de actituds antidemocràtiques han allunyat al PP de les seues expectatives de poder. Es el preu que ha tingut que pagar per poder governar en alguns Ajuntaments i CCAA., el preu de la vergonya.

Tampoc Pedro Sánchez ho va a tindre fàcil, tot just ara que l’independentisme català ha perdut gairebé 700.000 vots son els independentistes els que tenen la clau per poder dur el PSOE a Moncloa. Totes les mirades estan posades en JUNTS i Puigdemont, qualificat fa uns dies per Sánchez com una “anècdota”. ara els set vots del partit de Puigdemont són necessaris per investir President a Sánchez, i els diputats “juntaires” no estan disposats a donar-los per res. Comença el tira i arronsa del “do ut des”, de les ofertes i contraofertes, no será fàcil, l’independentisme se sent enganyat per Madrid, però en política tot és possible. Sense acord, per Nadal eleccions i torrons. No seria bo donar una nova oportunidad a la dreta extrema i l’extrema dreta.