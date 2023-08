A finals de l’any 2019 el col·lectiu Decidim Economia elaborà un follet amb les dades econòmiques del País Valencià què anomenàrem “L’empobriment del País Valencià” per la dades negatives que ens mostrava l’anàlisi. Aquest treball es va fer després d’aconseguir tindre un segon Botànic al País València i pensant que ja era hora, desprès de quatre anys per a sanejar la “merda” que hi havien deixat els 20 anys del PP, per a encetar un vertader canvi de model econòmic per al País Valencià enfonsat en la dinàmica més dolenta del neoliberalisme. La segona legislatura del Botànic no ha gosat de tocar ni qüestionar el model econòmic que patim malgrat els diversos intents d’alguns actors de la societat civil i d’alguns, pocs, càrrecs polítics. Potser la subordinació d’alguns dirigents polítics de partits anomenats d’esquerres als poders empresarials oligopolistes no han permès aquest debat, ni tant sols la possibilitat d’encetar-lo. A hores d’ara el País Valencià, en termes econòmics, continua patint dos problemes importants que llastren la situació: el finançament públic i el model econòmic.

El primer gran problema que tenim és l’infrafinançament. Ja estem cansats d’explicar-lo, som una comunitat pobra -PIB més baix de la mitjana estatal- que paga a l’Estat més del que rep i tenim que endeutar-nos per a poder cobrir les despeses bàsiques: sanitat, educació, serveis socials, canvi climàtic i altres obligacions socials. Aquest deute il·legítim, a hores d’ara, està calculat al voltant 55.000 milions d’euros, del qual estem pagant interessos anuals que suposen un muntant del 25% dels recursos de la Generalitat i que col·loca aquest capítol com la segona despesa per darrere de la Conselleria de Sanitat. La solució resumida l’hem dit en incomptables ocasions: condonació del -il·legítim- deute històric i tindre una hisenda pròpia.

L’altre gran problema és el model econòmic. La deriva neoliberal i la supeditació de les decisions a favor dels interessos de les empreses oligopolistes ha portat al nostre país a ser un territori de serveis que ha potenciat el sector terciari (turisme de masses i construcció, principalment) i penalitzat els sectors primari (agricultura i ramaderia) i secundari (empreses locals), així com a la pràctica desaparició les entitats financeres pròpies. Es va fer una proposta concreta de canvi de model que es va passar als diversos partits polítics del govern botànic amb poca o quasi nul·la resposta, més bé al contrari, les actuacions econòmiques del gros del Consell anaven en la direcció contraria per a afavorir els interessos de les classes dominants. En definitiva han aconseguit enfonsar l’agricultura i ramaderia, les menudes empreses disseminades per tot el territori, la banca pròpia i concentrar la població en la costa per a afavorir el turisme massiu. La conclusió és fàcil, si no volem ser un país del tercer món ens cal un canvi de model econòmic.

Les actuacions del govern del Botànic en aquesta segona legislatura no han pogut ser més decebedores en termes del model econòmic i en el nul interès en resoldre seriosament el tema de l’infrafinançament. El desinterès, o més bé l’interès de mantenir el model econòmic neoliberal, ha estat a l’ordre del dia i de forma molt visible per part del Botànic. Pareix que l’objectiu és deixar el territori valencià com l’apèndix sucursalista que necessita el poder econòmic, tant local com foraster. La situació econòmica mundial ens empenta a la necessitat buscar la suficiència econòmica i social del País València, amb propostes de canvi en tots els sectors. La crisi climàtica ens obliga a fer canvis per adequar-nos el millor possible. La resposta ha sigut nul.la.

Posarem alguns exemples. En el sector primari proposàvem potenciar, modernitzar, rendibilitzar i orientar-lo cap a la sobirania alimentària. En cap moment s´ha plantejat una proposta seriosa d’aquest sector -més bé s’ha recolzat a multinacionals agrícoles exportadores-, marginant i no escoltant a associacions sectorials i territorials d’agricultors i ramaders que proposaven solucions per a dignificar i rendibilitzar el sector, al temps que es revertiria l’abandonament dels pobles i facilitava el possible retorn de persones. En el sector secundari proposàvem recolzar i promoure la diversitat industrial, la innovació tecnològica i la recuperació del teixit d’indústries tradicionals i de territoris industrialment abandonats. Hem vist com des de el Govern de la Generalitat s’ha fiat tota l’acció institucional cap a un model de mega-plantes industrials d’empreses multinacionals, a les quals se’ls ha obert la porta i la butxaca de les valencianes i valencians, al temps que destrueixen territori i xuclen de diners públics. També hem vist com s’ha decantat el model d’energies renovables a favor de macro-plantes solars dels oligopolis de l’energia, que destrueixen el territori junt amb el què comporta d’expulsió de les persones que queden a les zones d’interior, enfront al model de proximitat i autoconsum. Mentre tant, amb una visió curtplacista, el sector terciari es decanta per un model de turisme massiu a la costa i l’increment de la construcció, sense tindre en compte que la línia de costa serà arrasada més prompte que tard i que és un factor de temporalitat i precarietat laboral.

Res s´ha fet durant els últims quatre anys del Botànic, açò potser ha sigut una causa de la pèrdua de la Generalitat, abstencionisme mediant. Ara, amb el nou Consell de la dreta i l’extrema dreta, tornem als “gloriosos” temps de bombolles immobiliàries, grans esdeveniments i privatitzacions de serveis públics. Retrocedim a l’any 2015. Per a minoritzat els efectes nocius, caldrà recolzar les propostes de diversos col·lectius de la Societat Civil i treballar des d’aquests per a evitar molts dels retrocessos que implicarà el govern dretà i ultradretà.