Sé que es agosto porque el bar de Jose está con la persiana a media asta. Un año tocan pintores. Otro renovar la cocina. Este parece que va a adecentar el mobiliario. En agosto no hay cafés que servir, ni bocadillos de media mañana, ni menús al mediodía, pero Jose sigue allí. De otra manera, pero está. Sus vacaciones son llegar a septiembre con un negocio algo mejor que el de julio. Es su manera de decir que le importamos y que le sigue importando lo que hace y le permite los ingresos para vivir dignamente.

Hay quien necesita desconectar del todo. Desaparecer. Incluso olvidarse de las redes sociales y el correo. Romper para poder volver igual. Mi amigo Víctor asegura que lo consigue cada año y no piensa ensayar algo diferente este agosto de playa. A mí me parece un milagro. Las vías de conexión son tantas hoy que parece imposible romper. Hubo un tiempo en que se enviaban telegramas para comunicaciones urgentes. Luego el teléfono metió a los demás en las casas, pero con que te alejaras quedabas fuera de órbita. Hoy conduzco con un aparato que me guía por carreteras perdidas y en el que me saltan notificaciones de trabajo y personales sin descanso. Despiertas por la mañana, miras y hay mensajes siempre de alguna red. Da igual donde estés, en algún rincón habrá internet. En cualquier momento el aparato suena trayéndote la otra vida. Y si no suena te preguntas qué está pasando, qué andará mal. Te sientes huérfano, desprotegido, vulnerable, si no funciona.

Yo no sé cómo van a ser estas vacaciones. No sé si quiero dedicarlas a romper lazos mentales para descansar o aprovecharlas para intentar hacer mi trabajo mejor. No sé siquiera si tengo ganas de vacaciones. Quizá es lo mejor, la ausencia de expectativas. Lo normal cuando llegan estos días de sol es pensar que en este tiempo se va a producir un cambio radical y que todo será distinto cuando vuelvas dentro de dos, tres o cuatro semanas. Esta vez, no. Esta vez me iré de vacaciones pensando que nada habrá cambiado al regreso. Quizá es una manera como otra de esperar que todo cambie sin hacer nada. O de desear que todo continúe igual. Posiblemente solo es miedo a no reencontrar lo que dejaste, ni siquiera a ti mismo. Como cuando sueñas estar en una fiesta de las de Scott Fitzgerald, en Newport, en The Breakers, con las luces de Nueva York a lo lejos, sin sudor, brillante y rodeado de mentes despiertas e ingeniosas, aunque sabes que nunca has sabido estar en una fiesta y que no va a cambiar, que no serías tú si dejaras de sentirte como un furtivo, un impostor.

En las teles de antes, cuando había menos cadenas y las pantallas tenían joroba, al final del día salía algo que llamaban despedida y cierre. Aparecía la bandera ondeando y el himno de España, por si alguien tenía dudas del país que pisaba. El ciclo natural mandaba. Tocaba descansar. En el mundo de hoy, el principio dominante es la fórmula 24/365. Todo ha de ser constante, 24 horas, todos los días del año. El mundo capitalista al servicio del consumidor en cualquier momento. No hay desconexión posible. Queremos regular semanas de cuatro días cuando estamos cada vez más subyugados, sin descanso. Me pasa también en verano.

Sin embargo, el ordenador que tengo delante está programado para desconectarse una vez a la semana, porque necesita parar en algún momento. No hay rendimiento sin fatiga ni siquiera en las máquinas. La vida ordinaria también necesita parar para continuar. Para soñar otra cosa y contemplar de otra manera ‘la normalidad’. Todo se detiene. Al menos en apariencia. Incluso el dinero, la gran máquina de las divisas. Los mejores momentos para caminar por eso que pomposamente llaman los centros neurálgicos de las grandes ciudades son cuando están vacíos, cuando parece que las batallas han acabado y se pueden oír los pasos de los humanos. Cuando la masa deja ver a los individuos. Igual que las calles se ven mejor al amanecer, cuando la ciudad permite que reluzcan los edificios.

Así que aquí estamos, de nuevo ante el vacío de agosto, entre el miedo y las ganas de dejar de ser. Un año después, no estamos todos, pero somos los mismos. No ha habido pandemia ni cambios radicales, si alguien los esperaba. Han cambiado rasgos del paisaje, gobernantes, famosos y poderosos, pero ya dijo Joan Fuster que la democracia es insegura y que por eso todos tenían miedo.

Ahora que estamos en esta linde, la pregunta es: ¿está el mundo mejor que hace un año? Quien rebusque encontrará elementos para la esperanza y también para la desafección, pero en los asuntos realmente importantes, el de la crisis ambiental y la desigualdad, no veo motivos para el optimismo. Con más o menos negacionistas alrededor creando ruido, todo sigue igual. Como seguimos aquí nosotros, en la brecha ante el precipicio del verano, que no es poco. Quizá seguir es el verbo de la esperanza.