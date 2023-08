¡Quitad las manos de Ortega!

Ortega sirve para un roto y un descosido. Cuando se quieren elevar los tonos del dramatismo hasta el patetismo, nos lanzamos diligentes a saquear su magna obra con citas que, sacadas de su contexto, pretenden otorgar relevancia y trascendencia a lo que alguien dice. Todas aquellas grandes frases se pronunciaron en circunstancias que no tienen nada que ver con las nuestras. Proyectarlas hacia el presente viola su más íntimo sentido, que Ortega quiso condicionado por la ocasión. La discreción y la sinceridad deberían imponernos el deber de controlar esas transferencias y proyecciones.

Las reacciones de Ortega ante los dramáticos sucesos de la España de 1914, 1917, 1923, 1929 o 1931, fueron apropiadas y persuasivas porque ya entonces había evidencias de la gravedad de las cosas. Las Juntas Militares, la Huelga General, la irrupción de la Dictadura, la incompetencia de la Monarquía al pretender volver a la Constitución por ella misma violada, incluso la poca competencia de los políticos de la República y de la reacción, merecían aquellas frases rotundas de Ortega.

Ahora, Lamo de Espinosa se escandaliza de que todo salga a almoneda y usa el dramatismo orteguiano para dar el tono. Recuerda que están en juego aeropuertos, indultos, ministerios, empresas públicas, en fin, cosas que en España nunca sucedieron. Esta almoneda no recuerda los escenarios que produjeron aquellas frases orteguianas. La almoneda no es el espacio del dramatismo, sino del regateo y la ironía. Nada de grandilocuencia, pues. Sobre todo antes de saber el precio.

Cuando Lamo de Espinosa descalifica los resultados electorales, debería decirnos desde qué lugar habla para ponerse por encima de la ciudadanía. No confiesa que el dramatismo tiene una razón. Quienes apostaron por un gobierno de coalición PP y VOX no han logrado su objetivo. Así de sencillo. Comprendo que la desilusión tiene su pathos, pero no se deberían ignorar las señales de consuelo. España es un país democráticamente sano, vota contra lo que dictan los inductores de la opinión y se alegra de que la extrema derecha no entre en el gobierno.

Creo que, con legitimidad democrática, más que decir machaconamente «algo hemos hecho mal», se debería decir «algo hemos hecho bien». Que los que calculaban llegar al poder con VOX queden defraudados, es un motivo de alegría. En todo caso, algo habrá hecho mal el PP para que sólo pueda confiar en VOX para gobernar. Porque somos un país razonable, se ha producido ese resultado electoral.

Se invoca que el 73% de la ciudanía echa de menos la Transición y que el 86% desea volver al espíritu de pacto y concordia. Eso es sano. Pero no se quiere ver que forma parte de estos deseos el no querer a VOX en el gobierno. No se puede alabar a la población española que revela estos deseos de concordia y al mismo tiempo considerar que es malo que no se dé la mayoría a una coalición PP y VOX. Ambas son manifestaciones de la misma sensatez.

No se quiere ver que mientras el PP sueñe con gobernar con VOX no se puede atender ese espíritu de pacto. No se debe ocultar por más tiempo que con ese PP que sueña con VOX no se puede volver al espíritu de la Transición porque entonces ese gran pacto implica ignorar a millones de catalanes y vascos. En fin, no se quiere ser consciente de que la posición política de la derecha reside en excluir de esos grandes acuerdos a buena parte de la ciudadanía española. No se quiere reconocer que los grandes acuerdos de la Transición se hicieron con vascos y catalanes, y viola aquella memoria quien esto ignore.

Es verdad que esa política de exclusiones no comenzó ahora. Es verdad que fue un error el acuerdo del Tinell. Pero no comenzó con ese acuerdo. Previamente se habían hecho manifestaciones que revelaban que la Transición había ido demasiado lejos para el PP. Y de los que tomaron en serio aquellas manifestaciones brotó VOX. Eso generó la ruptura de los consensos básicos. Allí comenzó una política de doble rearme de nacionalismos opuestos. A eso obedeció el Tinell, y olvidarlo es un acto de mala fe.

Apelar a una política de pactos sin catalanes ni vascos, es dar la victoria al nacionalismo español. Un poco de republicanismo cívico, aunque no sea luminoso, no debería ignorar esto. Recordar que el 85% de la población está por grandes acuerdos y profundizar con todo el patetismo retórico orteguiano en que España ya no existe, en que la flecha ha salido del arco, es malvender la esperanza. ¿Estaba España así, con un consenso del 85%, cuando aquellas frases de Ortega fueron pronunciadas? ¿Por qué no emprender un discurso capaz de poner en acto esa masiva aspiración ciudadana? ¿Tan difícil resulta entender que ahí han de incluirse las ciudadanías vasca y catalana?

Hoy, cuando sabemos que tenemos como especie problemas de profundo calado evolutivo, cuando la placa tectónica, climática y humana de África llama a nuestras puertas, querer poner una frontera en el Llobregat suena ridículo, cierto. Pero querer gobernar sobre la tierra del Llobregat o del Bidasoa sin contar con sus ciudadanías, es tiránico. Entre lo ridículo y lo tiránico tenemos que encontrar un vía, y para ello es más incompatible el patetismo que el regateo, aunque el primero lo ponga Ortega y el segundo Puigdemont. La ciudadanía está por un acuerdo que no sea ridículo ni tiránico. ¿Por qué no confiar en ella una segunda vez, como en 1978?