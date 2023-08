Un altre record jaumí proborbònic

L’any 1276, el 27 de juliol, va morir, de camí a València, el rei en Jaume. Segons la tradició, tot just on ara es troba la Creu Coberta, al terme d’Alzira. Va deixar, a més, el conegut Llibre dels feits i que és un dels millors escrits que he llegit en la meua vida. Un llibre que hauria de ser de lectura inexcusable per a tots els valencians -i no només. Un llibre que, manuscrit i imprés -afortunadament a València, a mitjan del segle XVI- va anar preservant el record del rei, de la seua figura òbviament construïda en positiu -quasi sempre- pel mateix monarca, i fins als nostres dies.

Una mostra més de la presència del rei en Jaume a través de la seua crònica, es pot detectar en un producte erudit i sofisticat, de començaments del XVIII, obra del valencià Josep Ignasi Barberà -de qui sabem ben poca cosa, més enllà del fet que pertanyia a l’estament nobiliari i era proborbònic-: el poema Triumphus Valentinus. Aquella obra encara inèdita i quasi desconeguda -si en tenim més notícies és gràcies al professor de la Universitat d’Alacant, Antoni Biosca-, es conserva en un parell de manuscrits i es troba formada per més de cinc mil hexàmetres llatins que narren concretament la presa de Valencia per part del rei. Aquell text, de principi del segle XVIII i amb un estil que s’acosta al gust neoclàssic i preil·lustrat, enllaça la part de la història jaumina referida a la conquesta valenciana, la tradició clàssica grecoromana -l’Eneida- i l’oportunitat política que suposà el canvi dinàstic borbònic. Segurament, Barberà va voler parangonar la conquesta jaumina a la conquesta filipina del duc d’Anjou sobre el regne de València. I Barberà, delerós com estava de fer-li veure al nou rei que les terres que incorporava com una província més de Castella als seus dominis, eren especials, no es va estar de descriure l’horta de València de manera bucòlica i de comparar el riu Túria amb el Nil, seguint, sens dubte, el que ja havia fet l’aragonés Gómez Miedes. O, també, va descriure l’aparició de sant Jordi a la batalla del Puig, en la mateixa línia. Es tractava -com es feia sempre en aquells casos- d’exalçar com més millor el territori en qüestió, per guanyar la simpatia del rei. Cosa que no va ocórrer: Felip V no va perdonar mai l’oposició dels valencians. No hi va retornar ni tan sols el dret foral -malgrat els memorials i les genuflexions. I fins avui. Per moltes glòries que ens esforcem a ofrenar, potser no en són prou.