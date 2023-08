La campaña no ha acabado

El ambiente político español huele a humo. La tensión electoral no se ha relajado tras el 23 de julio y la indefinición sobre la formación de Gobierno augura un periodo tenso. Y las elecciones (las autonómicas en este caso) ya han demostrado que la Comunitat Valenciana no es una burbuja aséptica ni un oasis mediterráneo. Las piezas en el tablero político sugieren una etapa caliente. Y lo peor es que es difícil atisbar una solución que atenúe la crispación.

Fractura institucional. Es el concepto que manejan los entornos conservadores de Madrid ante el horizonte próximo. La experiencia de los últimos cuatro años de Gobierno no puede clonarse. Existen elementos diferentes. El escaño que el voto exterior hizo caer hacia el PP en detrimento del PSOE da más poder a Junts en la negociación de Gobierno. Eso implica la necesidad de concesiones. ¿Hasta dónde? ¿Y cómo reaccionarán otros poderes, menos visibles, pero que condicionan la vida pública?

Y además está el Senado, controlado ahora por el PP con claridad. Si hay Gobierno de Pedro Sánchez, la posibilidad de zancadillas institucionales, de promover iniciativas de contraataque político, se multiplican. El panorama que se dibuja así es incluso de mayor tensión que durante la última legislatura, si bien el hecho de que esa estrategia no haya dado resultados puede dar lugar a cambios también. No parece.

El nacionalismo catalán católico y de orden, el que no comulga con Carles Puigdemont, cree que este va a forzar la máquina hasta poner un referéndum de autodeterminación como condición indispensable para el apoyo de los suyos a Sánchez, y que este llegará hasta ese punto para romper y convocar elecciones. Este segundo escenario vuelve a ser de ebullición, de precampaña constante.

El tercer imaginario posible, el de un entendimiento entre socialistas y ‘populares’, queda fuera de encuadre. Al menos, de momento. No hay nada que lo apunte. Una prolongación de una situación de casi ingobernabilidad sí podría llevar a presiones de Europa y el gran capital. Posiblemente solo sea posible sin los protagonistas actuales. Queda lejos, en todo caso. Lo que resulta en el paisaje más cercano es un ambiente incierto y de tensión máxima.

Sin oasis valenciano

Esperar que la Comunitat Valenciana pueda aislarse de ese clima es una invitación a la frustración. Ha quedado comprobada la elevada influencia de la atmósfera de Madrid. Aunque el contexto sea diferente, con un Gobierno estable de PP y la ultraderecha, la prueba es que la legislatura ha comenzado sin que el diapasón haya bajado su ritmo. Los socialistas han encendido la máquina de la oposición con un marcaje cuerpo a cuerpo a cada movimiento público de Carlos Mazón. La dureza de alguna declaración (como «comprar» la presidencia de la Diputación de Valencia) contrasta con los buenos principios de oposición «propositiva».

No es casual tampoco. No es solo que enfrente esté gobernando la ultraderecha. El inicio de operaciones de Mazón y los suyos ha sido además de ‘mordedura dulce’. Los buenos deseos de continuidad de proyectos estratégicos y las propuestas a diferentes cargos del Botànic de seguir ofrecen una imagen de solvencia y diálogo al tiempo que ayudan a dividir y desestabilizar al contrario.

Lo mismo sucede con los primeros movimientos tácticos del equipo de Mazón, con entendimientos con fuerzas de izquierda (Compromís en las Corts y Ens Uneix en la diputación) que han sido auténticas minas en terreno socialista, en una estrategia debilitadora a medio y largo plazo. No es difícil de entender la reacción airada de estos en los últimos días. El resultado es una calentura política que no se sofoca.

Tiempo de repliegue de Mazón

En clave interna, Mazón acaba de atar su posición en la dirección valenciana al dar el cargo de número dos a su colaborador en estas operaciones tácticas y hombre de confianza, Juan Francisco Pérez Llorca. En todo caso, y con la vista puesta siempre sobre las decisiones que puede adoptar Vox en sus áreas de gestión, la principal complicación de futuro viene de Madrid. La derrota de Feijóo el 23J ha marcado al líder valenciano (y a María Guardiola) por sus alianzas con Vox y su manera de gestionarlas. Si ha habido algún error de estrategia es de Génova, que no pudo o supo marcar una línea uniforme y se escudó en la libertad de los territorios para no hacer. Pero ello no quita para que en los entornos del gran poder popular se señale a los de fuera. No parece casual que en la primera reunión del comité del PP Mazón prefiriera el perfil bajo. Son tiempos de repliegue en Madrid.

Y después está el futuro de la dirección socialista. Pende también de la evolución de la situación en España. Si Sánchez logra una fórmula rápida para mantenerse en la Moncloa, se abre la puerta para un cargo notorio de Ximo Puig, que habría que ver qué consecuencias tiene en el proceso de renovación del PSPV, si lo acelera o lo aletarga. Si la formación de Gobierno se enquista, lo usual es la quietud, evitar movimientos que desestabilicen. Pero hasta cuándo.