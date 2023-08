hasta siempre

Andas lejos. Los veranos son tiempo de escapada. Buscas un sitio donde no haya nadie. Bueno, las moscas y los mosquitos nunca fallan. Están donde saben que hay sangre y tranquilidad para chuparla como Drácula en la medianoche y para convertirla en un ataque de ansiedad. Me acuerdo del chiste que me mandaron hace tiempo por wasap: ¡haría mucha falta que Noé se subiera al Arca una pareja de mosquitos! Me dio la risa pero no me cabían más picaduras en el cuerpo. No importa que lo tengas a cubierto, que te vistas en agosto como si fueras a celebrar la Nochevieja. Hasta le habrían dejado el cuerpo hecho un eccehomo al mismísimo Ivanhoe traspasando con el pico su armadura.

El verano es su territorio moral. Descubren a su enemigo. No importa que quieras sellar con ellos un pacto de no agresión. Les enseñas el bote de flit y se ríen. Y más aún se ríen de las pulseras que huelen a limón y de los aparatos eléctricos que en vez de ahuyentarlos los invitan a una bacanal de sangre que los vuelve locos. Vas por la calle, o entras en cualquier sitio, y hay un tufo que apesta: todo dios se ha rociado con esos spray que tumban al vecino y los malditos monstruos se emborrachan a gusto con esos perfumes. Y las moscas: más de lo mismo. Y lo peor: que sólo hay una cuando estás a punto de dormirte. Te pasas la noche con la paleta en la mano, como si fueras el fugitivo de Abu Dabi, en plan cacería y no precisamente de elefantes.

Escribo esto lejos de casa. Busco un sitio donde acabar la nueva novela huyendo de las muchedumbres del verano. Siempre lo hago. Aislarte de tu envoltura cotidiana viene bien para la tranquilidad que en esos instantes finales requiere la escritura. Y también, claro está, sigo escribiendo las columnas de todos los domingos en este diario. Esta mañana andaba por la mitad de esa columna cuando de repente se me va la risa, esa risa que me había atacado pensando en los malditos mosquitos y en las moscas que tuvieron en Antonio Machado al mejor cantautor de sus hazañas. En la primera página de Levante-EMV leo que Manolo Miralles se acaba de morir en València. Y me cago en algo gordo, como hacía mi padre cuando sacaba el pan del horno moruno y lo estampaba contra la pared porque el fuego de la pinocha había calentado la piedra refractaria más de la cuenta.

La vida de Manolo Miralles es la vida de este país nuestro tan a mano de todos los desmanes. La música era una parte importante de esa vida. Lo que se podría llamar música popular, tradicional, como ustedes quieran. Primero en solitario y luego con Al Tall formarían una tropa que ayudó a que el País Valencià no se avergonzara de sí mismo mientras cruzaban nuestra historia con sus canciones, esas canciones que nos hablaban de nosotros mismos y no de los extraterrestres. Esa vergüenza nos persigue, como si siempre fuera verano y las moscas y los mosquitos nos dejaran las ganas de vivir hecha una mierda. No hace mucho que lo vi y retóricamente nos preguntamos cómo nos trataba la vida. Vamos tirando. Lo vi bien. Así, grande de estatura, como siempre. Con esa manera de hablar que aseguraba algo que se da en pocas ocasiones: suena a gente de bien, a esa buena gente que necesitamos para que el mundo no se convierta en un pozo lleno de tiburones, como cuenta Orson Welles en La dama de Shanghai. Cuántos años de andar esas trochas de lo común que nos obligan a saltar como los patos por encima de las bombas. Somos un territorio quemado por las brasas de la intransigencia. Lo fuimos durante muchos años y hemos vuelto a esa condición hace mes y medio, una condición que nos obliga a convertirnos en faquires brincando sobre las brasas con los pies descalzos. Nadie del gobierno valenciano de la derecha y la ultraderecha ha dicho una palabra de consuelo para su familia. No era Manolo Miralles uno de los suyos. Da lo mismo. No le faltaron, sin embargo, palabras hermosas en su despedida. Para nada le faltaron esas palabras hermosas. Cuando alguien a quien quieres se muere y la noticia te pilla lejos, te entra mucha rabia y toda la tristeza que llena sin remisión posible las historias tristes.

Alguien dijo que vivir, lo que se dice vivir, sólo sucede en los veranos. Pero algunas veces esa seguridad se tuerce y la vida de Manolo Miralles, amigo en los tiempos oscuros y también de cuando empezábamos a descubrir que valía la pena luchar por nuestros sueños, se nos ha ido precisamente cuando agosto asomaba la cabeza entre las plagas habituales de moscas tenaces y mosquitos asesinos. Estos días ando con un libro de poemas que me deja profundamente conmovido, como han de hacer los libros grandes: Demens, de Cristina Sanz Ruiz. No se me ocurren palabras más bellas que las suyas para decirle a Manolo, desde tan lejos, que lo quiero y que nunca lo vamos a olvidar aunque pasen cien años, como en el bolero. «Juro que no es esto una elegía, / pero dejadme / que llore / caracolas». Hasta siempre, mi querido amigo. Hasta siempre.