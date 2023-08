Pero seguimos votando. Y seguiremos votando siempre que nos dejen, haciendo la vista gorda, como si no pasara nada. Seguiremos esa inercia, esa rutina, esa costumbre. Seguiremos fabricándonos la idea, la ilusión y la quimera de que la democracia funciona; y lo haremos para evitar la sensación de caos y la certeza de incertidumbre que nos invadirían si abriésemos los ojos. Deglutiremos las camándulas, las milongas y los disimulos con que nos anuncian ficciones de sosiego, libertad y estabilidad.

Y ellos, por su parte, continuarán la cháchara, los brindis al sol y la grandilocuencia de la «gran política» —esa política de trazo gordo y concepto ampuloso y excesivo—. Protagonizarán la sobreactuación del debate abstracto, las ideas generales y la filosofía política. Perpetuarán el envaramiento de la elevación o la elevación del envaramiento, que no es elevación verdadera sino pose y artificio. Seguirán pareciendo máscaras del teatro antiguo, muecas fijas de risa y llanto, malos actores de poca expresión y nula credibilidad, farsantes, timadores, charlatanes e intrusistas; personajes y personajillos; figurones a los que ha encumbrado el populacho, la plebe, la chusma que somos por la ignorancia que nos degrada y la galbana que nos domina; dignatarios de pega que surcan la estratosfera del silogismo, el escolasticismo y la raggione pero no bajan al suelo, a lo concreto, para que no veamos los afeites, los pegotes y los costurones, los ungüentos y los bisoñés, los postizos, los remiendos y las ortopedias de la farsa, el embuste y la filfa.

Los políticos de hoy son como los frescos de las catedrales, que no logran el efecto artístico de cerca, sino de lejos. No son eficaces en la distancia corta. No son útiles. Hace falta, pues, una política goyesca, vermeeriana, velazqueña, que nos declare su objetivo y nos llegue inmediata y entera con sólo tenerla delante; una política de realidades palpables, de intenciones prácticas y de acciones provechosas, y no una política de cimas inalcanzables, controversias infructuosas y entelequias permanentes. Yo no creo en la política mientras no haya quitamiedos en el puente de mi pueblo; un puente sobre la vía del tren, curvo para más inri, del que ya se ha caído algún coche ante la indiferencia universal; un puente que simboliza el desvío y el empingorotamiento de la política y de los políticos que han cambiado el servicio por el oficio, la calle por el despacho y la valía por la prebenda. Que se han vuelto inaccesibles. En el tiempo del político penate o del penate político, cuando el voto confiere dignidad legal de boletín oficial, el cargo electo se ve prócer agasajado y cuervo adulado, y por eso abandona su graznido cotidiano para emperejilarse la voz, ahuecar el plumaje y remontarse, como las aves canoras, al nirvana de la música sinfónica, el gorjeo especulativo y el empíreo dialéctico: a la filosofía con autotune que da titulares y alimenta tertulias pero desatiende los quitamiedos.

Ha vuelto a empezar el concierto de ruiseñores, la feria de las vanidades, la vorágine oratoria y el silencio administrativo. Julio Camba no daba crédito a la medicina mientras no curara el resfriado. Pues la política será un fraude mientras vuele cuando no toca; mientras haga el ridículo del gorgorito en gañote córvido; mientras viva de muecas y filigranas, de acrobacias y aspavientos, de posturas, empaques y exhibiciones: mientras no haya quitamiedos en el puente. Faltan quitamiedos en el puente y en la economía; en la vivienda, en la educación y en la sanidad. Falta sentido común; pero seguirá faltando porque tira mucho a los políticos el gozo del mucamo y el untuoso respeto falso del que te olvida cuando no eres nadie; como nos tira mucho, a los periodistas, la dosificación del tema, la carnaza para el día y la conjetura intercalada. La política no está en los brumosos ápices del pensamiento, sino en los férreos quitamiedos del puente.