Les declaracions que la nova Secretària Autonòmica de Cultura, la senyora Paula Añó, va fer al diari Levante-EMV són alguna cosa més que preocupants.

Que la senyora en qüestió siga dreta pura i dura, extrema dreta des de joveneta, és cosa evident; estiga a no afiliada a VOX.

Tanmateix, tres coses criden l’atenció en les seues declaracions:

1) «He tenido conciencia política desde muy jovencita, siempre contra el nacionalismo y en el ámbito de la cultura, de donde siempre he intentado quitar sus sucias manos de encima».

2) «¿Qué es la extrema derecha? La extrema derecha es estigmatizar a tus vecinos, poner fronteras, servirse de la cultura para tus propios propósitos...».

3) «Tengo identificados a los agentes del pancatalanismo».

Quant a la primera, la senyora és anti-nacionalista (ja siga català, basc, valencià, gallec, balear, canari, lleonés, etc.) des de l’ultra-nacionalisme espanyol. Serà una més d’aquelles persones que consideren que el seu nacionalisme és patriotisme i el dels altres és perversitat aberrant en estat pur.

A més, per a reforçar la seua posició, tenint en compte, a més a més, que és la seua primera intervenció pública, sobta per impropi el llenguatge groller i amenaçador de la senyora: les mans brutes sobre la cultura són les dels altres, els nacionalistes, els enemics. Quins seran els delictes què -a parer d’ella- han comés o cometen, quines lleis han violat o violen?

Pel que fa al que la senyora Añó considera què és l’extrema dreta, unes quantes coses més podríem afegir, però quedem-nos amb això de «es estigmatizar a tus vecinos».

¿No estigmatitza en l’entrevista a tots els veïns que no estan en les seues coordenades ideològiques? ¿No els nega la convivència als qui no estan en sintonia amb la seua concepció de la cultura valenciana? Ella diu que l’extrema dreta és estigmatitzar els veïns i afegeix que VOX no és extrema dreta perquè no ho fa. No és una pura contradicció la senyora Añó?

I amb això arribem al tercer punt destacat de la seua entrevista: «Tengo identificados a los agentes del pancatalanismo».

No sé si esta senyora de Russafa, que ha viscut des de fa anys a Barcelona, ho sap, però els teòrics de les dictadures de Seguretat Nacional en Amèrica Llatina durant els anys setanta i vuitanta del segle passat parlaven de forma pareguda a com ella ho fa.

El que n’hi ha al darrere de les seues paraules és que n’hi ha un «enemic interior», igual al que va determinar la Doctrina de Contra-insurgència propiciada des de Washington per al sud del continent americà durant els anys de la Guerra Freda.

Amb aquell «enemic interior», al que denominaven sense massa rigor conceptual «els comunistes» (igual que la senyora Añó fa amb «els nacionalistes»), els militars ultra-nacionalistes xilens, argentins, brasilers, etc., etc., havien de fer tres coses: detectar-los, identificar-los i neutralitzar-los.

La senyora Añó ja té, diu, la segona fase completada: ja els té «identificats». Quan passarà a la tercera, la de neutralitzar-los? Tindrà feta ja una «Llista negra» com la del senador nord-americà Joseph McCarthy?

Les Dictadures de Seguretat Nacional van desenvolupar el que els seus propis promotors van anomenar “guerra bruta”. Això va incloure actuar amb la repressió violant el marc legal vigent, fent servir esquadrons militars i paramilitars, segrestant, empresonant, torturant i, fins i tot, fent desaparèixer persones («los desaparecidos»). En això consistia la «neutralització».

No cal dir que la nostra realitat actual, en 2023, no té res a veure amb l’Amèrica Llatina de la Guerra Freda. Però, pagaria la pena que la nova Secretària Autonòmica de Cultura de la Generalitat Valenciana aclarirà que vol transmetre exactament amb declaracions com les que va recollir Levante-EMV.

Dues preguntes concretes: què pensa fer ella no sols amb les seues netes mans sobre la nostra cultura, i què té decidit fer amb els de les «sucias manos»; què pensa fer amb el que sembla que identifica com l’enemic interior. Com va a neutralitzar-lo?

I acabe amb una altra pregunta. ¿Què en pensa de declaracions programàtiques com aquestes el nou Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, senyor Carlos Mazón?