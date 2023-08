Ja fa uns anys una amiga em va demanar que l’acompanyara a la presó d’alta seguretat de Villena, on ella treballava de mestra a fer una xarrada sobre feminisme i violències masclistes a les dones privades de llibertat que estaven allà.

Recorde que va ser una vesprada molt interessant on, potser, la persona que més va aprendre vaig ser jo, perquè a mesura que anava escoltant-les comprovava tant la duresa de la seua situació, com les violències institucionals que patien. Estan totes juntes a un mateix mòdul sense diferenciar graus de perillositat com els homes i més o menys amuntegades perquè només hi ha un mòdul per a dones.

Ara fa uns dies llegia a un mitjà de comunicació estatal que un home condemnat per violar i assassinar a una dona, que a més era la seua cosina, durant el judici va decidir, emparant-se a la llei trans de Canàries d’on és oriünd, autodeclarar-se com una dona i, per tant, exigeix que l’anomenen i el tracten com una dona.

Actualment, gaudeix d'una cel·la aïllada, protegit de manera que la resta dels interns no puguen agredir-lo, alguna cosa que li sol succeir als violadors. Només pot ser escorcollat per funcionàries de sexe femení. I quan aplegue al que han anomenat el «fenotip femení» (a saber, la qual cosa s'entén per això) podrà anar a una presó de dones. És considerat com un vertader psicòpata. I tal com va quedar acreditat al judici, a aquest home li agraden les dones i l’excita sexualment fer mal a les dones. Com he dit, un psicòpata en tota regla.

De seguida vaig recordar a aquelles dones del mòdul de Villena i el que podria significar per a elles i per a totes les dones privades de llibertat conviure amb un home com aquest, psicòpata, amb tots els seus atributs i, com és el cas, condemnat per violació i assassinat entre elles. No vull ni imaginar el que hauran de passar les dones amb les quals el dia de demà podrà conviure.

I és què, a banda dels beneficis dels quals ja gaudeix, amb la llei trans estatal a la mà, no el pot tractar cap professional de la salut mental i, a banda, la sanitat pública deu córrer amb les despeses del seu tractament hormonal i d’implant mamari si així ho DESITJA aquest home.

També la seguretat de les dones privades de llibertat i que acabaran compartint espai amb aquest psicòpata es veurà greument compromesa, però pel que sembla, el que importa és complir el desig d’aquest assassí i violador. I a més, aquestes dones estaran complint una doble condemna: la imposada per la justícia com a reparació de l’error que hagen pogut cometre i per la qual cosa estan privades de llibertat i la d'haver de compartir espai de privació de llibertat amb un home psicòpata a qui li agrada fer mal a les dones. És o no una situació més de violència institucional que hi haja dones en perill real perquè un home complisca un desig?

No és cap distopia, ja és una realitat i aquest psicòpata té noms i cognoms i està a l’Estat Espanyol.

Les feministes vam avisar que coses d’aquesta classe podria passar i ens van titllar de boges, de mentideres i de no sé quantes coses més, al mateix temps que afirmaven que aquestes coses no passarien. Doncs ja estan passant. I ara què? Quina culpa tenen les dones privades de llibertat de bogeries com aquestes? Per què ha de recaure sobre les seues espatles el fet que per complir el desig d’un home la seua llibertat dins de les presons es veja compromesa?

Una forma més de violència institucional cap a les dones més vulnerables per estar privades de llibertat que el mateix estat de dret ha propiciat.

I ara què?, perquè aquest cas és un, però segur que n’hi haurà més. I ara què?...