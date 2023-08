Són a penes dos exemples: la presidenta de les Corts Valencianes, de Vox, cobra 100.000 euros a l’any, més que el president de la Generalitat. I els regidors del mateix partit a la ajuntament de València, sense cap delegació, 74.000 euros anuals a canvi d’aprovar allò que propose l’alcaldessa del PP. Deien que volien llevar les ‘paguetes’, però no vam entendre l’acudit: es referien només a les «paguetes» dels pobres, ja que ha sigut tocar poder i bé que s’han arreglat la pataqueta. Dir-los pocavergonya és ser indulgent; perquè «poca» vergonya seria tindre’n, i aquesta gent no en té gens. Venien a regenerar la política i l’únic que regeneren és el seu compte corrent. Tot per la pàtria... vull dir, per la pasta!

Si ja de per sí és immoral predicar i no practicar, hi ha comportaments que qualsevol fill de veí sap que s’han d’evitar, no per il·legals, sinó per abusius. Que cobrar sous d’aurora boreal siga legal no vol dir que siga just. Cobrar sense treballar i pagar perquè t’aproven la gestió és també una forma de corrupció. Tan reprovable és «pecar per la paga com pagar per pecar», diria Sor Juana Inés de la Cruz. El desaparegut F. Ibáñez n’hauria fet una macrovinyeta en 13 Rue del Percebe. He dit 13 Rue del Percebe? Rectifique. Com que personatges així n’hi ha per a parar un tren caldria un edifici com l’Empire State.

Les raons que PP i VOX invoquen per pujar-se el sou són diverses com en la vinya del senyor. Però, un moment: no s’havien oposat a l’increment del salari mínim adduint que no s’havia pactat amb la patronal? I quan han consultat ells (i elles també) els seus sous amb la patronal del poble? Que jo sàpia, els increments Gotzilla amb què s’han premiat no figuraven en campanya electoral. Passa que són uns ‘cobrons’, vull dir que cobren en excés; s’assignen sous amb molts zeros a la dreta mentre deixen el salari mínim com un zero a l’esquerre. I així va el país on tot passa i res no passa. La Providència continua endormiscada després de la gran becada del 28-M.